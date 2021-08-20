Зиверт, Кока и Niletto: звезды на открытии «Новой волны 2021»

В Сочи стартовал международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2021». Ежегодно на конкурсе выступают российские и мировые звезды.
На грандиозном гала-концерте в честь открытия конкурса выступили София Ротару, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Полина Гагарина, Димаш Кудайберген, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, Дима Билан, Наталья Гордиенко, Александр Ревва, Maruv, Тимур Родригез, Zivert, Мари Краймбрери, Niletto, Клава Кока, Баста и многие другие артисты. Ведущими вечера стали Лера Кудрявцева и Андрей Малахов.
В состав жюри под председательством Игоря Крутого вошли Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос, Сергей Лазарев, Artik & Asti, Димаш Кудайберген, Светлана Лобода, Леонид Агутин и Дима Билан.
Конкурс «Новая волна 2021» продлится до 25 августа и завершится гала-концертом с награждением победителей и вручением призов победителям и финалистам конкурса.