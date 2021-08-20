Зиверт, Кока и Niletto: звезды на открытии «Новой волны 2021»

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В Сочи стартовал международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2021». Ежегодно на конкурсе выступают российские и мировые звезды.

В состав жюри под председательством Игоря Крутого вошли Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос, Сергей Лазарев, Artik & Asti, Димаш Кудайберген, Светлана Лобода, Леонид Агутин и Дима Билан.