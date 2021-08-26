Назван победитель «Новой волны 2021»

Во время
Как было объявлено, по решению жюри первое место в конкурсе занял исполнитель Саро Геворгян из Армении. Награду певцу и денежный приз в размере 3,5 миллиона рублей вручил председатель жюри Игорь Крутой. Победитель высказался лаконично:
Я с детства мечтал об этом.
Кроме того, Саро получил специальный приз от партнера конкурса — крупнейшей российской авиакомпании: перелет в любую точку мира на двоих.
Второго места удостоилась певица из Болгарии Деница Караславова. Ей досталось также два миллиона 310 тысяч рублей. Третье место и 1,190 миллиона рублей — Хорхе Гонсалес (Испания).
Остальные награды получили российские участники конкурса. Приз зрительских симпатий от телеканала «Муз ТВ» достался группе Grinkevich — это ротация клипа в эфире Max Box, а специальный приз от сети магазинов крупной отечественной торговой компании — миллион рублей — Севиль.
На прошлой «Новой волне» в 2019 году победительницей стала албанская певица Инис Незири. Второе место заняла группа «Давинчи» из России, а третье — кубинка Илиана Санчес.