Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
26 августа 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Назван победитель «Новой волны 2021»

В Сочи состоялась торжественная церемония закрытия
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Во время гала-концерта закрытия Международного сочинского конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2021» состоялась церемония награждения участников. Гостями вечера стали Сергей Лазарев, Ани Лорак, Яна Рудковская, Леонид Агутин, Николай Басков, Кристина ОрбакайтеСтас Михайлов, Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Александр Панайотов, Аделина Сотникова, Анна Калашникова и многие другие. Вели церемонию Александр Ревва и Лера Кудрявцева.

Как было объявлено, по решению жюри первое место в конкурсе занял исполнитель Саро Геворгян из Армении. Награду певцу и денежный приз в размере 3,5 миллиона рублей вручил председатель жюри Игорь Крутой. Победитель высказался лаконично:

Новость
Zivert, Кока и Niletto: звезды на открытии «Новой волны 2021»
Я с детства мечтал об этом.

Кроме того, Саро получил специальный приз от партнера конкурса — крупнейшей российской авиакомпании: перелет в любую точку мира на двоих.

Второго места удостоилась певица из Болгарии Деница Караславова. Ей досталось также два миллиона 310 тысяч рублей. Третье место и 1,190 миллиона рублей — Хорхе Гонсалес (Испания).

Остальные награды получили российские участники конкурса. Приз зрительских симпатий от телеканала «Муз ТВ» достался группе Grinkevich — это ротация клипа в эфире Max Box, а специальный приз от сети магазинов крупной отечественной торговой компании — миллион рублей — Севиль.

На прошлой «Новой волне» в 2019 году победительницей стала албанская певица Инис Незири. Второе место заняла группа «Давинчи» из России, а третье — кубинка Илиана Санчес.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сергей Лазарев
Александр Панайотов
Экс-солистка группы «Тату» придет в шоу Кудрявцевой
Анна Калашникова
Олеся Судзиловская
Валерия, Киркоров, Билан: все звезды на вечере Баскова
Леонид Агутин
Валерия Кудрявцева
Шпица, Бледанс, Голубкина: звезды на премьере «Косы»
Ани Лорак
Ані Лорак
Александр Ревва
Шпица, Яглыч, Михалкова: звезды на фестивале «Короче»
Лолита Милявская
Аделина Сотникова
Бледанс с сыном, Борщева с дочкой: звезды на кинопремьере
Игорь Крутой
Яна Рудковская
Самбурская, Гренц, Хакамада на премьере фильма с Джекманом
Николай Басков
Кристина Орбакайте
Zivert, Кока и Niletto: звезды на открытии «Новой волны 2021»
Стас Михайлов
Актера «Полицейского с Рублевки» увезли в больницу со съемок
Бородина с дочерьми, Водонаева с сыном на кинопремьере
Бледанс, Водонаева, Дакота: звезды на премьере нашумевшей ленты
Водонаева, Самбурская и Элджей на премьере «Отряда самоубийц»
Райан Рейнольдс представил фильм «Главный герой» вместе с женой
Борщева, Жидков, Левкин с детьми на премьере мультфильма
Снигирь, Литвинова и другие на премьере «Красотки на взводе»
Самбурская, Дайнеко, Судзиловская, Лопырева на премьере сериала
Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова
Звезды на красной дорожке закрытия Каннского кинофестиваля 2021
От Бони до Кузнецова: звезды на премьерах Каннского фестиваля
16-летняя дочь Джулии Робертс поддержала отца в Каннах
Басков экстренно отменил выступление из-за состояния здоровья
Шэрон Стоун произвела фурор на премьере фильма в Каннах
Дочь Джуда Лоу и супермодели: звезды на красных дорожках Канн
Пересильд, Хаматова, Колокольников на премьере фильма в Каннах
Мэтт Дэймон не сдержал слез на премьере в Каннах
Биркин с дочкой, Юппер, Марсо: звезды на премьерах в Канне
Манижа, Собчак, Агутин: звезды на закрытии фестиваля «Жара»
Собчак, Алсу, Варум и Королёва: все звезды на фестивале «Жара»
Бузова в новом образе, Дава, Брежнева: фото с первого дня «Жары»
Кожевникова с детьми, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере
Арзамасова появилась на премьере своего нового фильма
Шарлиз Терон и Вин Дизель представили «Форсаж 9» в США
Тарасова, Безрукова, Дюжев: звезды на премьере фильма с Беллуччи
Безрукова и тиктокеры на премьере новой комедии
Шпица с сыном, Иванова с дочерью: звезды на премьере мультфильма
Бурунов, Зудина, Мороз с отцом представили «Содержанок»
Подкаминская и Лавров снимаются вместе
От Безруковой до Гайдуляна: звезды на показе «Красного Призрака»
Хелена Бонем Картер, Пол Мескал и другие на церемонии BAFTA
Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ»
Водонаева, Самбурская, Валюшкина с дочкой на премьере «Круэллы»
Глюкоза, Лорак, Долина: все звезды на вечеринке фестиваля «Жара»
Брежнева, Лобода, Dava, Бородина: звезды на музыкальной премии
Собчак с мужем, Тодоренко: звезды на премьере фильма с Хаматовой
Водонаева, Топольницкая, Дайнеко: звезды на премьере «Форсажа 9»
Эмма Стоун представила «Круэллу»
Безрукова, Водонаева, Валюшкина на премьере сериала с Мороз
Ходченкова, Тодоренко, Матвеев: звезды на премьере фильма
Александр Петров пошутил о своем падении на красной дорожке ММКФ
От Шпицы до Петрова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2021
Кудрявцева захотела поговорить с Путиным о жизни в своем шоу
Новые трейлеры
King's Man: Начало
Дублированный трейлер
Американская история преступлений
Трейлер (англ.)
Контакт
Трейлер
Дело
Трейлер
Человек-паук: Нет пути домой
Дублированный тизер-трейлер
Утреннее шоу
Трейлер (англ.)
Молоко
Трейлер
Основание
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
45 лет Земфире: история успеха российского рок-идола (фото) 26 августа рок-певице Земфире исполнилось 45 лет. Читайте короткую историю пути к успеху одного из российских идолов 2000-х
Популярные темы на «Детях»
Мои 3 роды в Германии. 230
Муж сказал, что я одеваюсь как девственница. 220
Подарок для иностранца 147
Первоклассники ... 118
Леди
В моде французский шик: что это такое? 5 простых правил (фото) Стереотипы о жительницах одной из самых модных стран все еще существуют
Hi-Tech
Найден представитель исчезнувшего человеческого вида Интригующая находка
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь