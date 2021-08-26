Назван победитель «Новой волны 2021»

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Как было объявлено, по решению жюри первое место в конкурсе занял исполнитель Саро Геворгян из Армении. Награду певцу и денежный приз в размере 3,5 миллиона рублей вручил председатель жюри Игорь Крутой. Победитель высказался лаконично:

Я с детства мечтал об этом.

Кроме того, Саро получил специальный приз от партнера конкурса — крупнейшей российской авиакомпании: перелет в любую точку мира на двоих.

Второго места удостоилась певица из Болгарии Деница Караславова. Ей досталось также два миллиона 310 тысяч рублей. Третье место и 1,190 миллиона рублей — Хорхе Гонсалес (Испания).

Остальные награды получили российские участники конкурса. Приз зрительских симпатий от телеканала «Муз ТВ» достался группе Grinkevich — это ротация клипа в эфире Max Box, а специальный приз от сети магазинов крупной отечественной торговой компании — миллион рублей — Севиль.