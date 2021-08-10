Бледанс, Водонаева и другие на премьере нашумевшей «Аннетт»

В кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера фильма Леоса Каракса «Аннетт». Главные роли в одной из самых неоднозначных картин Каннского кинофестиваля 2021 исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр. В Каннах картина получила приз за лучшую режиссуру и музыку.
Гостями вечера стали Владимир Хотиненко, Александр Кузнецов, Мария Шумакова, Риналь Мухаметов, Александр Горчилин, Дарья Чаруша, Григорий Добрыгин, Павел Артемьев, Алена Водонаева, Рита Дакота, Саша Савельева и Кирилл Сафонов и многие другие знаменитости.
В прокат картина «Аннетт» выходит 12 августа, дистрибьютором выступает компания Planeta Inform Film Distribution.