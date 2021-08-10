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10 августа 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Бледанс, Водонаева и другие на премьере нашумевшей «Аннетт»

Звезды посетили светский показ мюзикла, представленного в Каннах
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фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера фильма Леоса Каракса «Аннетт». Главные роли в одной из самых неоднозначных картин Каннского кинофестиваля 2021 исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр. В Каннах картина получила приз за лучшую режиссуру и музыку.

Гостями вечера стали Владимир Хотиненко, Александр Кузнецов, Мария Шумакова, Риналь Мухаметов, Александр Горчилин, Дарья Чаруша, Григорий Добрыгин, Павел Артемьев, Алена Водонаева, Рита Дакота, Саша Савельева и Кирилл Сафонов и многие другие знаменитости.

В прокат картина «Аннетт» выходит 12 августа, дистрибьютором выступает компания Planeta Inform Film Distribution.

Аннетт
2021/США, Бельгия, Германия, Мексика, Франция, Швейцария, Япония18+драмамелодрамамюзикл
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