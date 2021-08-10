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10 августа 2021, новость

Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале Тима Бертона

Сериал Netflix «Уэнсдэй» станет первым для автора «Эдварда Руки-ножницы»
Кэтрин Зета-Джонс | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в новом сериале Netflix «Уэнсдэй» — первом сериале Тима Бертона.

В основу сюжета сериала ляжет история про «Семейку Аддамс», сообщает Variety. Также в проекте снимутся Дженна Ортега (Уэнсдэй) и Луис Гусман (Гомес, супруг Мортиши). Автор «Эдварда Руки-ножницы» и «Трупа невесты» снимет все восемь эпизодов проекта.

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Главной героиней «Уэнсдэй» станет дочь Мортиши и Гомеса, сюжет будет разворачиваться вокруг ее учебы в академии Nevermore. Ей предстоит овладеть экстрасенсорными способностями, раскрыть тайну родителей и остановить серийного убийцу.

Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.

Ранее мать Уэнсдэй Мортишу играли Кэролин Джонс (сериал «Семейка Аддамс», 1964—1966) и Анжелика Хьюстон (фильмы Барри Зонненфельда 1991 и 1993 года). По мотивам одноименного сериала 1960-х годов и комиксов Чарльза Аддамса были созданы и другие проекты, посвященные пугающему семейству: мультсериалы, видеоигры и полнометражные мультфильмы.

О том, что Тим Бертон будет снимать сериал по «Семейке Аддамс», стало известно в феврале 2021 года.

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