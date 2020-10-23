Тим Бертон может снять новую «Семейку Аддамс»

Новая перезагрузка «Семейки Аддамс» находится в разработке, сообщает Deadline. Игровым сериалом занимается компания MGM Television. Сценаристами, продюсерами и шоураннерами выступят создатели сериала «В пустыне смерти» Альфред Гоф и Майлз Миллар, а кресло режиссера может занять Тим Бертон. В настоящее время с постановщиком фильмов «Сонная Лощина», «Эдвард руки-ножницы» и «Мрачные тени» ведутся соответствующие переговоры.
Согласно пока не подтвержденной информации, события нового сериала развернутся в 2020 году.
Автором комиксов о жизни семейки Аддамс, которые неоднократно экранизировались, является Чарльз Аддамс. Графические истории о персонажах публиковались в издании The New Yorker с 1938 года. Забавные герои полюбились публике, в 1964-м о них начали снимать комедийный телесериал. В 1991-м на экраны также вышла полнометражная лента «Семейка Аддамс» с Анжеликой Хьюстон, Раулем Хулиа и Кристофером Ллойдом в главных ролях. В 1993-м последовало продолжение — «Ценности семейки Аддамс».
В 2019-м на экраны вышел мультфильм «Семейка Аддамс», где главных героев озвучили Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард. В 2021-м планируется к выходу продолжение анимационной ленты — «Семейка Аддамс: Горящий тур».