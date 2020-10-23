Тим Бертон может снять новую «Семейку Аддамс»

Автором комиксов о жизни семейки Аддамс, которые неоднократно экранизировались, является Чарльз Аддамс. Графические истории о персонажах публиковались в издании The New Yorker с 1938 года. Забавные герои полюбились публике, в 1964-м о них начали снимать комедийный телесериал. В 1991-м на экраны также вышла полнометражная лента «Семейка Аддамс» с Анжеликой Хьюстон, Раулем Хулиа и Кристофером Ллойдом в главных ролях. В 1993-м последовало продолжение — «Ценности семейки Аддамс».