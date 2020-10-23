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23 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Тим Бертон может снять новую «Семейку Аддамс»

Режиссер ведет переговоры по поводу работы над сериалом об известных героях
Кадр из фильма «Семейка Аддамс»

Новая перезагрузка «Семейки Аддамс» находится в разработке, сообщает Deadline. Игровым сериалом занимается компания MGM Television. Сценаристами, продюсерами и шоураннерами выступят создатели сериала «В пустыне смерти» Альфред Гоф и Майлз Миллар, а кресло режиссера может занять Тим Бертон. В настоящее время с постановщиком фильмов «Сонная Лощина», «Эдвард руки-ножницы» и «Мрачные тени» ведутся соответствующие переговоры.

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Согласно пока не подтвержденной информации, события нового сериала развернутся в 2020 году.

Автором комиксов о жизни семейки Аддамс, которые неоднократно экранизировались, является Чарльз Аддамс. Графические истории о персонажах публиковались в издании The New Yorker с 1938 года. Забавные герои полюбились публике, в 1964-м о них начали снимать комедийный телесериал. В 1991-м на экраны также вышла полнометражная лента «Семейка Аддамс» с Анжеликой Хьюстон, Раулем Хулиа и Кристофером Ллойдом в главных ролях. В 1993-м последовало продолжение — «Ценности семейки Аддамс».

В 2019-м на экраны вышел мультфильм «Семейка Аддамс», где главных героев озвучили Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард. В 2021-м планируется к выходу продолжение анимационной ленты — «Семейка Аддамс: Горящий тур».

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