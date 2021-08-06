Старейшая актриса Петербурга умерла на 100-м году жизни

Галина Короткевич | Источник: PersonaStars

Старейшая петербургская актриса, народная артистка РСФСР Галина Короткевич умерла на 100-м году жизни, сообщил ТАСС художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

Новиков рассказал, что Короткевич умерла вечером 5 августа, не дожив двух недель до 100-летия. Он отметил, что коллектив готовился отметить эту дату, поскольку актриса работала в театре с 1962 года, исполнив десятки ролей в классических и современных спектаклях. По словам главы учреждения, Короткевич сыграла в постановке «Миллионерша» Бернарда Шоу около 800 раз. Он подчеркнул:

Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену еще несколько лет назад.

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Дату похорон актрисы объявят дополнительно.

Начало карьеры Галины Петровны Короткевич совпало с Великой Отечественной войной и обороной Ленинграда, когда она являлась участницей фронтовых бригад. В 1946—1961 годах она работала в Новом театре (сейчас известном как Театр имени Ленсовета). Широкую известность Короткевич приобрела, сыграв в 1953 году главную женскую роль в фильме «Весна в Москве».