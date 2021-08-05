Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
5 августа 2021, новостьСъемки

Полиция приехала на съемки «Булок» с Асмус

Актриса пожаловалась на сложности работы в разгар пандемии коронавируса
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Актриса Кристина Асмус, в настоящее время находящаяся в Шри-Ланке на съемочной площадке комедии «Булки», рассказала об инциденте, произошедшем во время работы над картиной.

На нас вызвали полицию… 3 раза… Меня загримировали, я пришла на площадку, начали репетировать сцену, и тут в рацию продюсер говорит, что всем срочно надо уехать в отель... Потом еще раз вызвали наряд, когда мы должны были снимать в байк-центре <...> Пришлось соорудить байк-центр напротив нашей гримерки. И потом по этой же причине у гримерки быстро смастерить ланкийскую больницу.

Как сообщила актриса в своем инстаграме, несмотря на то, что съемочная группа сдает ПЦР-тесты «чуть ли не каждый день», массовку не пускают к актерам и «вообще шагу не дают ступить».

Новость
Асмус показала себя в свадебном платье на съемках

Асмус также посетовала, что из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, зрители не увидят «потрясающих колоритных локаций», которые были подобраны для съемок на Шри-Ланке. «Но теперь их заменит потрясающая актерская игра моих коллег», — отметила она, имея в виду Бориса Дергачева, Васанта Балана, Валентину Мазунину, Марка Богатырева, Юлию Топольницкую и Арсения Робака.

Напомним, работа над фильмом «Булки» началась весной 2020 года и была прервана из-за пандемии коронавируса: группа и актеры были вынуждены улететь в Россию, так и не досняв финальный блок фильма. В июле 2021 года команда вернулась на Цейлон, однако исполнительница главной роли Кристина Асмус незадолго до вылета получила травму ноги, из-за чего была ограничена в передвижениях. На самом же острове, помимо строгих ограничений, сложности в съемочный процесс вносит сезон дождей и ураганов. 

Тем не менее, актриса, которой пришлось набрать вес ради этой роли, выразила надежду на благополучное завершение съемок: «Но мы не сдаемся и покажем вам свои "Булки" уже совсем скоро в кино!»

Булки
2022/Россиякомедия
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Арсений Робак
Кристина Асмус
Яковлева и Балуев вместе снимаются в сериале: первые фото
Валентина Мазунина
Булки
Мельникова рассказала о съемках эротических сцен с Прилучным
Борис Дергачев
Марк Богатырев
Мужчина вспомнил, как пострадал на съемках «Войны и мира»
Юлия Топольницкая
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале с Ходченковой
С Милохиным и в грязи: Ивлеева на съемках трэвел-проекта
Германика снимает Иванову в новом сериале: первые фото
Галкин показал себя в образе самовлюбленного соблазнителя
Новой ведущей «Орла и решки» стала популярная актриса
Асмус приехала на Шри-Ланку на съемки и рассказала о сложностях
Звезда «Лучше звоните Солу» перенес сердечный приступ на съемках
Все в сборе: звезды «Секса в большом городе» на съемках сиквела
Данила Козловский возьмется за русскую классику
Девочка-альбинос: 12-летняя дочь Пересильд в образе на съемках
Анна Михалкова снимается вместе с сестрой в ее первом сериале
Дорн, Шаляпин, Красилов на съемках «Форта Боярд» с Буруновым
Ефремов и Максимова снимаются в сериале Плетнева: первые кадры
60-летний Бандерас присоединится к съемкам «Индианы Джонса 5»
Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд»
Снаткина поправилась на 10 кг ради роли 17-летней девушки
Прилучный и Розанова снимаются вместе: первые фото
В Грузии начались съемки седьмых «Сватов»
Шукшина, Немоляева, Чадов снялись в семейной саге: первые кадры
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото
Матвеев завершил съемки во втором сезоне «Триггера»: первые фото
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи
Асмус показала себя в 16 лет на съемках в массовке
Кузнецов окажется в открытом космосе в новом фильме
Лянка Грыу и Иван Стебунов играют неверных супругов: первые фото
Эмма Робертс на съемках новой «Иронии судьбы»: первые фото
Актер сообщил о начале съемок фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом
Наталия Орейро стала платиновой блондинкой ради новой роли
Елена Сафонова появится в новом сериале
Вилкова, Петренко и младенец: съемки продолжения «Черного моря»
Спортсменка, красавица: Куркова снимается в роли волейболистки
Дочь Полищук играет Раневскую в сериале о легендарной актрисе
78-летний Форд получил травму на съемках «Индианы Джонса 5»
Бондарчук вернулся к роли чиновника: первые фото со съемок
Асмус рассказала о новой прическе для роли
Актриса рассказала о страданиях Хью Джекмана на съемках
Риз Уизерспун гипнотизировали для роли в фильме
Безруков играет американского шпиона: первые фото в образе
Валерия снялась в последнем сезоне популярного сериала
Асмус раскрыла правду об отношениях с коллегой по фильму
Прилучный играет киллера: фото со съемок
78-летний Форд занялся изнуряющими тренировками ради роли
Горбачев отреагировал на сериал о себе
Подкаминская и Лавров снимаются вместе
Аглая Тарасова примерила свадебное платье на съемках
Петров и Козловский рассказали о совместной работе
Новые трейлеры
Нефутбол
Трейлер №2
По правде говоря
Трейлер (англ.)
Американская история преступлений
Трейлер (англ.)
Соври мне правду
Трейлер
Золушка
Трейлер (англ.)
Аннетт
Дублированный трейлер
Параллельные матери
Дублированный тизер-трейлер
Бумажный дом
Трейлер (исп. с рус. суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Какие автомобильные марки выбирают россияне: топ-10 В середине лета продажи в РФ составили 136 040 автомобилей
Популярные темы на «Детях»
Картинки 852
Опека=развод. Наболело. 671
Обесценивание 640
Почитательные загадки 578
Hi-Tech
iOS 15 обновит камеру iPhone. Что изменится Посмотрите на фото — такого больше не будет
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь