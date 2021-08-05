Полиция приехала на съемки «Булок» с Асмус

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Актриса Кристина Асмус, в настоящее время находящаяся в Шри-Ланке на съемочной площадке комедии «Булки», рассказала об инциденте, произошедшем во время работы над картиной.

На нас вызвали полицию… 3 раза… Меня загримировали, я пришла на площадку, начали репетировать сцену, и тут в рацию продюсер говорит, что всем срочно надо уехать в отель... Потом еще раз вызвали наряд, когда мы должны были снимать в байк-центре <...> Пришлось соорудить байк-центр напротив нашей гримерки. И потом по этой же причине у гримерки быстро смастерить ланкийскую больницу.

Как сообщила актриса в своем инстаграме, несмотря на то, что съемочная группа сдает ПЦР-тесты «чуть ли не каждый день», массовку не пускают к актерам и «вообще шагу не дают ступить».

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Асмус также посетовала, что из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, зрители не увидят «потрясающих колоритных локаций», которые были подобраны для съемок на Шри-Ланке. «Но теперь их заменит потрясающая актерская игра моих коллег», — отметила она, имея в виду Бориса Дергачева, Васанта Балана, Валентину Мазунину, Марка Богатырева, Юлию Топольницкую и Арсения Робака.

Напомним, работа над фильмом «Булки» началась весной 2020 года и была прервана из-за пандемии коронавируса: группа и актеры были вынуждены улететь в Россию, так и не досняв финальный блок фильма. В июле 2021 года команда вернулась на Цейлон, однако исполнительница главной роли Кристина Асмус незадолго до вылета получила травму ноги, из-за чего была ограничена в передвижениях. На самом же острове, помимо строгих ограничений, сложности в съемочный процесс вносит сезон дождей и ураганов.

Тем не менее, актриса, которой пришлось набрать вес ради этой роли, выразила надежду на благополучное завершение съемок: «Но мы не сдаемся и покажем вам свои "Булки" уже совсем скоро в кино!»