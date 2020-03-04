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4 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Кристина Асмус должна поправиться ради роли в «Булках»

Актриса поделилась в соцсети радостью в связи с переходом на высококалорийную диету
Кристина Асмус | Источник: Legion-Media.ru

Кристина Асмус рассказала поклонникам в инстаграме, что ей предстоит поправиться для съемок в новом проекте. Актриса отметила:

У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли.
Кристина Асмус

По словам Кристины, она переходит на «18-ти разовое нераздельное, максимально жирное, вредное и вкусное питание». «Короче, весь привычный рацион мужа», — добавила звезда.

Несмотря на то, что в посте не было указано название проекта, ради которого необходимо набрать вес, однако подписчики сразу догадались, что речь идет о грядущем фильме «Булки», свое участие в котором актриса анонсировала в конце февраля. Съемки должны начаться уже в марте. 31-летняя Асмус исполнит роль пекаря из подмосковного города Протвино в новом проекте режиссера Олега Асадулина («Тест на беременность», «Закрытая школа»).

Вместе с Асмус в фильме снимутся Борис Дергачев, Марк Богатырев, Валентина Мазунина, Васант Балан, Татьяна Орлова и Дмитрий Власкин. Дата выхода фильма «Булки» пока неизвестна.

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