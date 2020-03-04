Кристина Асмус должна поправиться ради роли в «Булках»

У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли.

Несмотря на то, что в посте не было указано название проекта, ради которого необходимо набрать вес, однако подписчики сразу догадались, что речь идет о грядущем фильме «Булки», свое участие в котором актриса анонсировала в конце февраля. Съемки должны начаться уже в марте. 31-летняя Асмус исполнит роль пекаря из подмосковного города Протвино в новом проекте режиссера Олега Асадулина («Тест на беременность», «Закрытая школа»).