Кристина Асмус должна поправиться ради роли в «Булках»

Кристина Асмус рассказала поклонникам в инстаграме, что ей предстоит поправиться для съемок в новом проекте. Актриса отметила:
У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли.
По словам Кристины, она переходит на «18-ти разовое нераздельное, максимально жирное, вредное и вкусное питание». «Короче, весь привычный рацион мужа», — добавила звезда.
Несмотря на то, что в посте не было указано название проекта, ради которого необходимо набрать вес, однако подписчики сразу догадались, что речь идет о грядущем фильме «Булки», свое участие в котором актриса анонсировала в конце февраля. Съемки должны начаться уже в марте. 31-летняя Асмус исполнит роль пекаря из подмосковного города Протвино в новом проекте режиссера Олега Асадулина («Тест на беременность», «Закрытая школа»).
Вместе с Асмус в фильме снимутся Борис Дергачев, Марк Богатырев, Валентина Мазунина, Васант Балан, Татьяна Орлова и Дмитрий Власкин. Дата выхода фильма «Булки» пока неизвестна.