Свадьбу Марины Федункив с итальянцем покажут в телешоу

Обещаю, в августе отгуляем по полной уже два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу. Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим – муж хоть и живет 4 года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут.