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28 июля 2021, новость

Свадьбу Марины Федункив с итальянцем покажут в телешоу

Недавно стало известно, что 49-летняя актриса скромно вышла замуж за Стефано Маджи, однако молодожены не отказались от пышной свадьбы в ближайшем будущем
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Комедийная актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, ведущая телеканала «Суббота!» Марина Федункив и ее избранник, итальянский бизнесмен Стефано Маджи, планируют сыграть пышную свадьбу после того, как зарегистрировали брак в одном из столичных МФЦ несколько месяцев назад.

Торжество пройдет в день 50-летия актрисы, 27 августа. Его покажет телеканал «Пятница!» в специальном выпуске своего проекта «Четыре свадьбы».

Новость
Свадьбу шеф-повара Ивлева покажут на ТВ
Обещаю, в августе отгуляем по полной уже два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу.  Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим – муж хоть и живет 4 года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут.
Марина Федункив

Сообщается, что на свадьбу будут приглашены звездные гости — друзья и коллеги Федункив, а также итальянские родственники и друзья жениха.

Новый сезон проекта «Четыре свадьбы» стартует с 12 августа, выпуск со свадьбой Федункив покажут в начале сентября.

Напомним, ранее в шоу аналогичным образом показывали свадьбу шеф-повара и ведущего «Пятницы!» Константина Ивлева

4.2
Четыре свадьбы
2018/Россияреалити-шоуразвлекательное
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