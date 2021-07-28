Свадьбу Марины Федункив с итальянцем покажут в телешоу

Комедийная актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, ведущая телеканала «Суббота!» Марина Федункив и ее избранник, итальянский бизнесмен Стефано Маджи, планируют сыграть пышную свадьбу после того, как зарегистрировали брак в одном из столичных МФЦ несколько месяцев назад.
Торжество пройдет в день 50-летия актрисы, 27 августа. Его покажет телеканал «Пятница!» в специальном выпуске своего проекта «Четыре свадьбы».
Обещаю, в августе отгуляем по полной уже два события одновременно: и мой 50-летний юбилей, и, конечно же, свадьбу. Выкуп невесты и какие-то уж совсем традиционные конкурсы исключим – муж хоть и живет 4 года в России, но некоторые наши реалии для него все равно не совсем понятны, а вот свадебное платье и торт будут.
Сообщается, что на свадьбу будут приглашены звездные гости — друзья и коллеги Федункив, а также итальянские родственники и друзья жениха.
Новый сезон проекта «Четыре свадьбы» стартует с 12 августа, выпуск со свадьбой Федункив покажут в начале сентября.
Напомним, ранее в шоу аналогичным образом показывали свадьбу шеф-повара и ведущего «Пятницы!» Константина Ивлева.