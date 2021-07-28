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28 июля 2021, новость

Чак Норрис вручил 83-летней женщине черный пояс по карате

81-летний актер признался, что сам он в последнее время мало тренировался, однако спортсменка вдохновила его вернуться к занятиям
Чак Норрис | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Чак Норрис вручил 83-летней жительнице штата Юта Кэрол Тейлор черный пояс по карате. 

Женщина рассказала, что начала заниматься боевыми искусствами 15 лет назад, когда ей было 68 лет. Интерес к карате возник у нее, когда она начала водить на уроки свою внучку. В итоге Тейлор выступила на ежегодном международном тренировочном съезде Объединенной федерации боевых искусств, основанной Чаком Норрисом, и продемонстрировала различные техники под песню Little Old Lady from Pasadena группы Beach Boys.

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Женщина поделилась впечатлениями:

Он [Норрис] был таким добрым. Ему 81 год, и он много говорил о том, что в последнее время не так много тренировался, но я вдохновила его начать тренироваться снова. Это меня очень порадовало.

В прошлом году Норрис записал видеообращение к жителям Якутска, в котором поздравил их с наступающим Днем города и попросил их не мусорить и бережнее относиться к природе. 

Чак Норрис — американский актер и мастер боевых искусств. Он получил известность благодаря роли техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер». В 2021-м году вышел его современный ремейк под названием «Уокер» со звездой «Сверхъестественного» Джаредом Падалеки в главной роли.

5.8
Уокер
2021/США16+драмабоевиккриминалвестерн
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