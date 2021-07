Чак Норрис вручил 83-летней женщине черный пояс по карате

Женщина рассказала, что начала заниматься боевыми искусствами 15 лет назад, когда ей было 68 лет. Интерес к карате возник у нее, когда она начала водить на уроки свою внучку. В итоге Тейлор выступила на ежегодном международном тренировочном съезде Объединенной федерации боевых искусств, основанной Чаком Норрисом, и продемонстрировала различные техники под песню Little Old Lady from Pasadena группы Beach Boys.