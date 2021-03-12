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12 марта 2021
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Рита Железнякова
статья
Истории про звезд
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Они не стали выбирать между семьей и карьерой — и оказались в выигрыше! Рассказываем о самых успешных мамах Голливуда и российского кино и пытаемся понять, как они делают это?
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