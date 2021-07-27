Дуэйн Джонсон и Эмили Блант представили фильм в «Диснейленде»

В Калифорнии, в парке развлечений «Диснейленд», состоялась премьера нового приключенческого фильма Disney «Круиз по джунглям».
На красную дорожку вышли исполнители главных ролей Эмили Блант и Дуэйн Джонсон, актеры Пол Джаматти, Джек Уайтхолл, Эдгар Рамирес и режиссер Жауме Кольет-Серра.
Джонсон и Блант приветствовали гостей со сцены, а также фотографировались на фоне аттракционов культового парка, ведь один из них и лег в основу картины.
В центре сюжета — отважная доктор ботаники Лили Хоутон (Блант). Она отправляется в верховья Амазонки на поиски волшебного дерева, обладающего уникальными целительными свойствами, вместе со своим
На большие экраны «Круиз по джунглям» выходит с 29 июля.