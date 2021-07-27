Дуэйн Джонсон и Эмили Блант представили фильм в «Диснейленде»

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Фото предоставлены Disney

В Калифорнии, в парке развлечений «Диснейленд», состоялась премьера нового приключенческого фильма Disney «Круиз по джунглям».

Джонсон и Блант приветствовали гостей со сцены, а также фотографировались на фоне аттракционов культового парка, ведь один из них и лег в основу картины.

В центре сюжета — отважная доктор ботаники Лили Хоутон (Блант). Она отправляется в верховья Амазонки на поиски волшебного дерева, обладающего уникальными целительными свойствами, вместе со своим братом-аристократом Макгрегором (Уайтхолл). Сопровождать героев на своем дряхлом пароходике соглашается шкипер Фрэнк (Джонсон), погрязший в долгах. Их путешествие быстро оборачивается смертельными опасностями, противостоянием с конкурирующей экспедицией и встречей со сверхъестественным.