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27 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант представили фильм в «Диснейленде»

Сюжет новой приключенческой комедии основан на старейшем аттракционе знаменитого парка
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Фото предоставлены Disney

В Калифорнии, в парке развлечений «Диснейленд», состоялась премьера нового приключенческого фильма Disney «Круиз по джунглям».

На красную дорожку вышли исполнители главных ролей Эмили Блант и Дуэйн Джонсон, актеры Пол Джаматти, Джек Уайтхолл, Эдгар Рамирес и режиссер Жауме Кольет-Серра. 

Джонсон и Блант приветствовали гостей со сцены, а также фотографировались на фоне аттракционов культового парка, ведь один из них и лег в основу картины.

В центре сюжета — отважная доктор ботаники Лили Хоутон (Блант). Она отправляется в верховья Амазонки на поиски волшебного дерева, обладающего уникальными целительными свойствами, вместе со своим братом-аристократом Макгрегором (Уайтхолл). Сопровождать героев на своем дряхлом пароходике соглашается шкипер Фрэнк (Джонсон), погрязший в долгах. Их путешествие быстро оборачивается смертельными опасностями, противостоянием с конкурирующей экспедицией и встречей со сверхъестественным.

Круиз по джунглям
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На большие экраны «Круиз по джунглям» выходит с 29 июля.

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