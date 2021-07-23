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23 июля 2021, новость

Малахов пожалел 87-летнюю Доронину из-за Бузовой во МХАТе

Татьяна Доронина ранее была художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Максима Горького
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Шоумен и телеведущий Андрей Малахов во время записи передачи Ирины Безруковой «Начало» высказался о певице Ольге Бузовой, которая получила роль в одном из спектаклей МХАТ им. Горького.

Он отметил, что понимает, почему театр пригласил Бузову на сцену, и посочувствовал его президенту, народной артистке Татьяне Дорониной.

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«Им надо привести людей в этот театр. И я понимаю Доронину, которая всю жизнь хранила эту девственность. Это единственный русский театр, который остался. Все улыбаются Дорониной и выкидывают ее как ненужную вещь», — говорит Малахов.

Когда они это сделали, то я думал, что она умрет на следующий день. Она сильная женщина. Проглотила и живет с этим.
Андрей Малахов

87-летняя Татьяна Доронина ранее была художественным руководителем и директором Московского художественного академического театра имени Максима Горького. С 4 декабря 2018 года она является президентом МХАТа.

Премьерные показы спектакля «Чудесный грузин» драматурга Андрея Назарова и режиссера-постановщика Ренаты Сотириади с участием Бузовой прошли 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.

Ранее в театре заверили, что спектакль с Бузовой еще вернется на сцену.

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