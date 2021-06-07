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7 июня 2021, новость

Бузова сыграет саму себя в спектакле про Сталина

Режиссер Эдуард Бояков рассказал о роли певицы в постановке «Чудесный грузин»
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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Поп-певица Ольга Бузова будет играть «фактически саму себя» в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина. Об этом в интервью «Комсомольской правде», опубликованном в воскресенье, 6 июня, заявил художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

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«Она — феномен, который живет во время Instagram, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями. Мы живем в уорхоловском времени, где каждый имеет свои 15 минут славы. И она фактически будет играть саму себя» — заявил Бояков.

Худрук уточнил, что артистка исполнит роль «Беллы Шанталь, певицы кабаре и корпоративов», которая «вызывает у всех усмешку». «Сюжет пьесы — некий перевертыш, в ней есть опереточная брошенная девица Белла Шанталь, персонаж, который становится шпионкой, Матой Хари — умной, хитрой. Она помогает главному герою, спасает Сталина», — объяснил он.

Бояков подчеркнул, что абсолютно уверен, что это «крутой содержательный ход»:

Сегодня смысл там, где Бузова, как бы это ни парадоксально звучало.

Ранее в воскресенье Бузова объявила, что сыграет в спектакле «Чудесный грузин» про Сталина. На сайте МХАТ имени Горького указано, что пьеса затрагивает «острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя».

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