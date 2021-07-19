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19 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова

В Нижнем Новгороде стартовал юбилейный Горький fest — смотрите звездный фоторепортаж с красной дорожки
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В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось открытие V юбилейного фестиваля нового российского кино Горький fest. На красной дорожке гостей встречали президент фестиваля, актер, народный артист РФ Михаил Пореченков и генеральный продюсер смотра, режиссер Оксана Михеева.

Посетили мероприятие многие звезды российкого кино и ТВ: Марина ЗудинаАнна Бегунова, Ксения Суркова, Анна Горшкова, Анна Невская, Владимир Любимцев, Светлана Камынина, Павел Ворожцов, а также ставшие в этом году членами жюри конкурсной программы Павел Табаков и Юлия Хлынина.

Провели церемонию актеры Агата Муцениеце и Михаил Тройник. Развлекали гостей вечера стендап-комик Дмитрий Гаврилов и музыканты группы ARTEMIEV. 

Новость
Звезды на красной дорожке закрытия Каннского кинофестиваля 2021
Нам приятно, что мы привезли кино, которое хотим показать вам. Нам приятно и волнительно, ведь у нас пятый, юбилейный фестиваль. Несмотря на все сложности, которые были на этом тернистом пути, мы здесь, вы с нами. Кино будет в Нижнем!
Михаил Пореченков

Фильмом открытия Горький fest стала историко-публицистическая картина Леонида Парфенова «Карман России», посвященная 800-летию Нижнего Новгорода и 125-летию с момента проведения Всероссийской художественно-промышленной выставки. 

Всего же в конкурсную программу вошли 12 картин. Фестиваль продлится до 24 июля.

Карман России
2021/Россия12+документальныйисторический
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