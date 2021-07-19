Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова

Нам приятно, что мы привезли кино, которое хотим показать вам. Нам приятно и волнительно, ведь у нас пятый, юбилейный фестиваль. Несмотря на все сложности, которые были на этом тернистом пути, мы здесь, вы с нами. Кино будет в Нижнем!