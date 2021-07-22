Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
22 июля 2021, новостьСъемки

Бондарчук и Борисов снимутся с Ходченковой в «Анне К» от Netflix

Объявлен актерский состав нового проекта — современной интерпретации знаменитого романа Льва Толстого
6
фотографий
6
фотографий

Федор Бондарчук сыграет Алексея Каренина, а Юра Борисов — Константина Левина в первом российском сериале стриминг-платформы Netflix «Анна К».

Ранее было объявлено, что заглавную роль в современной экранизации знаменитого романа Льва Толстого исполнит Светлана Ходченкова.

Новость
Ходченкова сыграет Каренину в сериале Netflix

В других ролях также появятся: Юля Александрова (Долли Облонская), Гоша Куценко (Стива Облонский), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна) и Даша Верещагина (Кити Щербацкая). Имя исполнителя Алексея Вронского пока держится в секрете.

Действие будет разворачиваться в современной России. Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи, быстро выходящий из-под контроля и угрожающий хрупкому балансу семейных уз и социальных связей.

За адаптацияю сценария отвечают Роман Кантор («Серебряные коньки», «Воланд») и Мария Микулина, режиссерами стали Валерий Федорович и Евгений Никишов («Перевал Дятлова»), а также Наташа Меркулова и Алексей Чупов («Колл-Центр»). Съемки проходят в Москве и Санкт-Петербурге.

Сериал «Анна К» выйдет на Netflix, дата премьеры пока не называется.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Светлана Ходченкова
Юлия Александрова
Фильм с российским актером взял Гран-при Каннского фестиваля
Татьяна Догилева
Анна К
Пересильд, Хаматова, Колокольников на премьере фильма в Каннах
Гоша Куценко
Юра Борисов
Паради, Денев, Борисов на премьерах Каннского кинофестиваля 2021
Александр Цыпкин
Федор Бондарчук
«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix
Бондарчук вернулся к роли чиновника: первые фото со съемок
Критиковавший стриминги Спилберг подписал контракт с Netflix
В Netflix рассказали о сюжете анимационного приквела «Ведьмака»
В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва
Netflix выкупил фильм Собчак о скопинском маньяке
Фильм Козловского «Чернобыль» купил Netflix
Ходченкова сыграет Каренину в сериале Netflix
34-летняя Линдси Лохан вернется в кино
Ходченкова, Тодоренко, Матвеев: звезды на премьере фильма
Звезда «50 оттенков серого» получила новую роль
Иван Мулин: «Я закулисный комик, я коридорный зверь»
Экспертов удивил гонорар Крэйга за роль в сиквеле «Достать ножи»
Толкалина с дочерью, Бондарчук, Манижа на премьере сериала
В Голливуде переснимут российский фильм «Спутник»
СМИ: Ходченкову отправили на операцию ради роли в фильме на МКС
Табаков, Снигирь, Борисов с женой на премьере фильма с Чиповской
Сериалы-загадки: 9 любовных драм с неожиданным твистом в сюжете
Бондарчук и Хаматова играют супружескую пару: фото с площадки
Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны
Паулина Андреева: «Любовь нельзя купить, ей нельзя приказать»
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой
Ходченкова, Михалковы, Шпица: звезды на «Золотом орле 2021»
13 крутых европейских сериалов, нашумевших и не очень
Актеры и актрисы, которые нас впечатлили в 2020 году
Александрова объяснила, почему почти год отказывалась от ролей
СМИ: Netflix избавился от фильмов с Деппом и возмутил соцсети
Ходченкова и Гармаш снова снимаются вместе: первые кадры
Названы лучшие актер и актриса года
Неузнаваемая Лоуренс и ДиКаприо в очках: первые кадры со съемок
Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и сменила имя
Ходченкова и Михалкова снялись вместе: первые фото
Ходченкова с саблей: чем фильм «На острие» может вас впечатлить
Ходченкова с Петровым и другие звезды на премьере «На острие»
«На острие» и еще 5 лент о захватывающем противостоянии в спорте
Сыгравший Фредди Крюгера актер снимется в «Очень странных делах»
10 самых любопытных и обсуждаемых сериалов и фильмов сезона
71-летняя Мэрил Стрип прочитает рэп в новом фильме от Netflix
Юрия Борисова назвали актером года
73-летний Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале
Цыганов и Снигирь, Пересильд с дочерьми на премьере фильма «Цой»
Сериал с Воробьевым вошел в список провалов Netflix
Звезду «Черной Пантеры» посмертно выдвинут на «Оскар»
Ходченкова на премьере нового фильма со своим участием
Умерла 93-летняя народная артистка Ирина Скобцева
Ходченкова призналась, что любит сниматься в постельных сценах
Новые трейлеры
Чип и Дейл
Трейлер (англ.)
Злое
Дублированный трейлер
Последняя дуэль
Трейлер (англ.)
Половое воспитание
Трейлер (англ. с рус.суб.)
Современная любовь
Трейлер (англ.)
Чаки
Тизер (англ.)
После. Глава 3
Дублированный трейлер
Нефутбол
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
В Сочи замечены обновленные Lada Vesta Фото седана и универсала в камуфляже появилось в Сети
Популярные темы на «Детях»
ларчик просто открывался 619
Снова я... просто мысли в слух 558
Бюджет 515
Милые девушки, 500
Hi-Tech
Как найти телефон по хлопку Ищем пропавший телефон по хлопку в ладоши
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь