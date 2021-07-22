Бондарчук и Борисов снимутся с Ходченковой в «Анне К» от Netflix

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Федор Бондарчук сыграет Алексея Каренина, а Юра Борисов — Константина Левина в первом российском сериале стриминг-платформы Netflix «Анна К».

Ранее было объявлено, что заглавную роль в современной экранизации знаменитого романа Льва Толстого исполнит Светлана Ходченкова.

Новость Ходченкова сыграет Каренину в сериале Netflix

В других ролях также появятся: Юля Александрова (Долли Облонская), Гоша Куценко (Стива Облонский), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна) и Даша Верещагина (Кити Щербацкая). Имя исполнителя Алексея Вронского пока держится в секрете.

Действие будет разворачиваться в современной России. Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи, быстро выходящий из-под контроля и угрожающий хрупкому балансу семейных уз и социальных связей.