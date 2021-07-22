Бондарчук и Борисов снимутся с Ходченковой в «Анне К» от Netflix

Федор Бондарчук сыграет Алексея Каренина, а Юра Борисов — Константина Левина в первом российском сериале
Ранее было объявлено, что заглавную роль в современной экранизации знаменитого романа Льва Толстого исполнит Светлана Ходченкова.
В других ролях также появятся: Юля Александрова (Долли Облонская), Гоша Куценко (Стива Облонский), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна) и Даша Верещагина (Кити Щербацкая). Имя исполнителя Алексея Вронского пока держится в секрете.
Действие будет разворачиваться в современной России. Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи, быстро выходящий из-под контроля и угрожающий хрупкому балансу семейных уз и социальных связей.
За адаптацияю сценария отвечают Роман Кантор («Серебряные коньки», «Воланд») и Мария Микулина, режиссерами стали Валерий Федорович и Евгений Никишов («Перевал Дятлова»), а также Наташа Меркулова и Алексей Чупов («Колл-Центр»). Съемки проходят в Москве и Санкт-Петербурге.
Сериал «Анна К» выйдет на Netflix, дата премьеры пока не называется.