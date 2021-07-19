Боярский сообщил о самочувствии после заражения коронавирусом

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, как чувствует себя после заражения коронавирусом. Он написал в Instagram:
Спасибо, что переживаете, все хорошо! Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря ей (прививке — прим.) заболевание проходит в легкой форме.
Ранее Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского и художественный руководитель Театра имени Ленсовета, также рассказала о самочувствии супруга. По ее словам, температуры у артиста нет благодаря тому, что он ранее вакцинировался от COVID-19. «По поводу самочувствия — ну, вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало», — сообщила она.
Боярского поместили в больницу имени Боткина под наблюдение врачей, о выздоровлении, по словам его супруги, пока говорить рано. Предположительно, звезда «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» проведет в больнице около двух недель. Сейчас Театр им. Ленсовета завершает сезон, и спектаклей с Боярским в расписании нет.