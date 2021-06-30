Раскрыты подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»

«Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошел отек легких», — рассказала она.

При этом коллега Гулбиса Роман Попов заявил, что у артиста были проблемы с почками. «Скорее всего, это [смерть] от острой почечной недостаточности», — сказал он.