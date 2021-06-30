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30 июня 2021, новость

Раскрыты подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»

Ростислав Гулбис скончался на 33-м году жизни
Ростислав Гулбис | Источник: PersonaStars

Агент российского актера Ростислава Гулбиса Екатерина Гольцман раскрыла подробности смерти артиста в беседе с «Пятым каналом».

«Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошел отек легких», — рассказала она.

При этом коллега Гулбиса Роман Попов заявил, что у артиста были проблемы с почками. «Скорее всего, это [смерть] от острой почечной недостаточности», — сказал он.

Ростислав Гулбис скончался 29 июня в Костроме. Актеру было 32 года. Он прославился благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Полицейский с Рублевки», «Кома», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Практика» и других. Последней киноработой артиста стала картина Сарика Андреасяна «Проклятый чиновник», вышедшая 24 июня этого года.

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