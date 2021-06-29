Манижа, Собчак, Агутин: звезды на закрытии фестиваля «Жара»

В минувшие выходные в Москве отгремел грандиозный музыкальный фестиваль «Жара».
На гала-концерте, ознаменовавшем его закрытие, выступили самые востребованные звезды российского шоу-бизнеса: Даня Милохин, Леонид Агутин, Карина Кросс, Эмин Агаларов, Манижа, Елка, Глюк'Ozа, Анатолий Цой, Полина Гагарина, Давид Манукян, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Юлия Проскурякова, Елена Темникова, Александр Панайотов, Cosmos Girls, Миа Бойка, Катя Адушкина, Елена Север, Никита Киоссе, Artik & Asti, HammAli & Navai, Maruv и многие другие.
Ведущей вечера стала Ксения Собчак.
Мероприятие проходило в формате телесъемки, без зрителей в зале и с соблюдением требований санитарной безопасности.