Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
29 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Манижа, Собчак, Агутин: звезды на закрытии фестиваля «Жара»

На гала-концерте выступили самые популярные артисты российской эстрады
45
фотографий
45
фотографий
45
фотографий

В минувшие выходные в Москве отгремел грандиозный музыкальный фестиваль «Жара».

На гала-концерте, ознаменовавшем его закрытие, выступили самые востребованные звезды российского шоу-бизнеса: Даня Милохин, Леонид Агутин, Карина Кросс, Эмин Агаларов, МанижаЕлка, Глюк'Ozа, Анатолий Цой, Полина Гагарина, Давид Манукян, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Юлия Проскурякова, Елена Темникова, Александр Панайотов, Cosmos Girls, Миа Бойка, Катя Адушкина, Елена Север, Никита Киоссе, Artik & Asti, HammAli & Navai, Maruv и многие другие.

Ведущей вечера стала Ксения Собчак.

Мероприятие проходило в формате телесъемки, без зрителей в зале и с соблюдением требований санитарной безопасности.

Смотрите еще:

Бузова в новом образе, Дава, Брежнева: фото с первого дня «Жары»

Лобода, Седокова, Нюша выступили на фестивале «Жара»

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Манижа
Manizha
Ксения Собчак
Собчак, Алсу, Варум и Королёва: все звезды на фестивале «Жара»
Наталья Ионова (Глюк'Ozа)
Полина Гагарина
Лобода, Седокова, Нюша выступили на фестивале «Жара»
Эмин Агаларов
Леонид Агутин
Бузова в новом образе, Дава, Брежнева: фото с первого дня «Жары»
Александр Панайотов
Юлия Проскурякова
Кожевникова с детьми, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере
Елка
Давид Манукян
Арзамасова появилась на премьере своего нового фильма
Григорий Лепс
Владимир Пресняков-мл.
Шарлиз Терон и Вин Дизель представили «Форсаж 9» в США
Анатолий Цой
Maruv
Тарасова, Безрукова, Дюжев: звезды на премьере фильма с Беллуччи
Елена Север
Елена Темникова
Безрукова и тиктокеры на премьере новой комедии
Шпица с сыном, Иванова с дочерью: звезды на премьере мультфильма
Бурунов, Зудина, Мороз с отцом представили «Содержанок»
Подкаминская и Лавров снимаются вместе
От Безруковой до Гайдуляна: звезды на показе «Красного Призрака»
Хелена Бонем Картер, Пол Мескал и другие на церемонии BAFTA
Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ»
Бывший возлюбленный Бузовой отказал поклоннице на «Доме 2»
Водонаева, Самбурская, Валюшкина с дочкой на премьере «Круэллы»
«Евровидение 2021» будет продолжено в онлайн-формате
Глюкоза, Лорак, Долина: все звезды на вечеринке фестиваля «Жара»
Победитель «Евровидения» сдал тест на наркотики
Брежнева, Лобода, Dava, Бородина: звезды на музыкальной премии
Собчак с мужем, Тодоренко: звезды на премьере фильма с Хаматовой
Манижа поделилась впечатлениями от «Евровидения»
Где сейчас самые нашумевшие в России участники «Евровидения»
Стал известен номер выступления Манижи в финале «Евровидения»
Сергей Лазарев назвал фаворитов «Евровидения»
Водонаева, Топольницкая, Дайнеко: звезды на премьере «Форсажа 9»
Эмма Стоун представила «Круэллу»
Прошедшая в финал «Евровидения» Манижа высказалась о хейтерах
Безрукова, Водонаева, Валюшкина на премьере сериала с Мороз
Манижа, Киркоров и участники: как прошло открытие «Евровидения»
Ходченкова, Тодоренко, Матвеев: звезды на премьере фильма
Репетицию номера Манижи посчитали лучшей на «Евровидении 2021»
Александр Петров пошутил о своем падении на красной дорожке ММКФ
От Шпицы до Петрова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2021
На «Евровидение» пустят зрителей
Волкова, Климова, Кока, Лобода на премьере фильма с Реввой
Небо, самолет, Прилучный: звезды на премьере «Девятаева»
Янковский и Фомина представили сериал «Контейнер»
Киркоров и Бурунов поддержали Петрова на премьере
Рекорд Хопкинса и триумф разнообразия: как прошел «Оскар 2021»
Главные победители «Оскара» за всю историю: 90 роскошных фото
От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021
Семенович и Курцын представили совместный фильм
Зудина с сыном, Безрукова, Шпица на премьере онлайн-кинотеатра
Шпица, Бурунов, Харламов на премьере фильма Гая Ричи
Пугачева оценила песню Манижи для «Евровидения»
Мороз, Пересильд, Толстоганова представили новый сериал
Козловский и Акиньшина представили совместный фильм
Манижа раскрыла смысл своей песни для «Евровидения»
Назван лучший фильм года по версии Британской академии кино
Новые трейлеры
Основание
Трейлер (англ.)
Шан-Чи и легенда Десяти колец
Дублированный трейлер
Зверопой 2
Дублированный трейлер
Американские истории ужасов
Тизер (англ.)
Кэндимен
Дублированный трейлер №2
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Дублированный трейлер №2
Убийства в одном здании
Трейлер (англ.)
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Картинки 592
Не знает меры 426
Друзья халявщики. Кто сталкивался с подобным??? 379
Про наболевшее 379
Здоровье
Перечислены симптомы нового штамма коронавируса Он получил название «лямбда».
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь