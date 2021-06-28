Собчак, Алсу, Варум и Королёва: все звезды на фестивале «Жара»

В минувшие выходные в Москве продолжился фестиваль «Жара», третий день которого украсили яркие выступления звезд на творческих вечерах Олега Газманова и Игоря Николаева, а четвертый ознаменовался музыкальным вечером Григория Лепса с исполнением хитов 90-х.
По красной дорожке фестиваля прошли Алексей Чумаков, Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Жасмин, Кристина Орбакайте, Юлия Проскурякова, Зара, Любовь Успенская, Юлия Ковальчук, Анжелика Варум, Николай Расторгуев, Алсу, Валерия, Доминик Джокер, Согдиана, Тамара Гвердцители, Юлия Барановская, Сосо Павлиашвили, Наташа Королева, Лада Дэнс, Митя Фомин, Александр Буйнов, Юлиана Караулова, Пелагея, Диана Арбенина, Тимати и другие.
На творческом вечере Николаева Алсу спела любимую песню композитора «Суженый мой», Анатолий Цой исполнил знаковую композицию «Выпьем за любовь». Яркий номер на песню «Императрица» показала Любовь Успенская, а Григорий Лепс представил свою версию хита «Я люблю тебя до слез».
Во второй части вечера Олег Газманов исполнил свои хиты вместе с Зарой («Доля») и Валерией («В городе сонном»). Тамара Гвердцители вдохнула новую жизнь в композицию «Репетиция разлуки».
В четвертый день гостей фестиваля ждали самые популярные хиты 90-х в исполнении звезд, которых любит вся страна.
Ведущими концертов третьего и четвертого дней стали Юлия Барановская и Ксения Собчак соответственно. Мероприятие проходило в формате телесъемки с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований.