Собчак, Алсу, Варум и Королёва: все звезды на фестивале «Жара»

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В минувшие выходные в Москве продолжился фестиваль «Жара», третий день которого украсили яркие выступления звезд на творческих вечерах Олега Газманова и Игоря Николаева, а четвертый ознаменовался музыкальным вечером Григория Лепса с исполнением хитов 90-х.

На творческом вечере Николаева Алсу спела любимую песню композитора «Суженый мой», Анатолий Цой исполнил знаковую композицию «Выпьем за любовь». Яркий номер на песню «Императрица» показала Любовь Успенская, а Григорий Лепс представил свою версию хита «Я люблю тебя до слез».

Во второй части вечера Олег Газманов исполнил свои хиты вместе с Зарой («Доля») и Валерией («В городе сонном»). Тамара Гвердцители вдохнула новую жизнь в композицию «Репетиция разлуки».

В четвертый день гостей фестиваля ждали самые популярные хиты 90-х в исполнении звезд, которых любит вся страна.