Лобода, Седокова, Нюша выступили на фестивале «Жара»

В Москве продолжается фестиваль «Жара», который теперь, в связи с эпидемиологической обстановкой, проходит в формате телесъемки с соблюдением всех требований безопасности.
Концертную программу открыл творческий вечер Дмитрия Маликова, в рамках которого артисты выступили с новыми аранжировками любимых песен. Так, Григорий Лепс исполнил композицию «Нет, ты не для меня», Любовь Успенская — «С чистого листа», Нюша — «Мама-лето», Эмин Агаларов — Love Story.
Кроме того, сам Дмитрий Маликов спел дуэтом с Ольгой Бузовой песню «Если я останусь один», а с Анной Седоковой — «Влюбленные».
Также на сцену во второй день фестиваля «Жара» вышли Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Анита Цой, Александр Панайотов, Жасмин, Зара, Денис Клявер, Валерия и многие другие.