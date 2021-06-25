Лобода, Седокова, Нюша выступили на фестивале «Жара»

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии

В Москве продолжается фестиваль «Жара», который теперь, в связи с эпидемиологической обстановкой, проходит в формате телесъемки с соблюдением всех требований безопасности.

Концертную программу открыл творческий вечер Дмитрия Маликова, в рамках которого артисты выступили с новыми аранжировками любимых песен. Так, Григорий Лепс исполнил композицию «Нет, ты не для меня», Любовь Успенская — «С чистого листа», Нюша — «Мама-лето», Эмин Агаларов — Love Story.