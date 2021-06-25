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25 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Лобода, Седокова, Нюша выступили на фестивале «Жара»

На творческом вечере Дмитрия Маликова звезды представили новые аранжировки любимых песен
33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

В Москве продолжается фестиваль «Жара», который теперь, в связи с эпидемиологической обстановкой, проходит в формате телесъемки с соблюдением всех требований безопасности.

Концертную программу открыл творческий вечер Дмитрия Маликова, в рамках которого артисты выступили с новыми аранжировками любимых песен. Так, Григорий Лепс исполнил композицию «Нет, ты не для меня», Любовь Успенская — «С чистого листа», Нюша — «Мама-лето», Эмин Агаларов — Love Story.

Кроме того, сам Дмитрий Маликов спел дуэтом с Ольгой Бузовой песню «Если я останусь один», а с Анной Седоковой — «Влюбленные».

Также на сцену во второй день фестиваля «Жара» вышли Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Анита Цой, Александр Панайотов, Жасмин, Зара, Денис Клявер, Валерия и многие другие.

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