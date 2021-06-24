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24 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Бузова в новом образе, Дава, Брежнева: фото с первого дня «Жары»

Музыкальный фестиваль впервые проходит в Москве
56
фотографий
56
фотографий
56
фотографий

В концертном зале Crocus City Hall состоялось торжественное открытие музыкального фестиваля «Жара», который в этому году впервые проходит в Москве.

В первый день фестиваля артисты выступили с музыкальными номерами на двух сценах, одна из которых была размещена на балконе зрительного зала. Юлианна Караулова впервые вышла на сцену после рождения ребенка, а Вера Брежнева исполнила свой новый хит «Розовый дым». 

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Ольга Бузова предстала перед гостями фестиваля в обновленном образе — певица вернулась к прежнему цвету волос. Чуть ранее в инстаграме она пояснила, что таким образом хочет вернуться «к истокам» и в то же время обозначить некий рубеж: «У меня начинается новый этап жизни, новое шоу, новые возможности и перспективы».

Не обошелся вечер и без коллабораций: Филипп Киркоров и Maruv выступили с песней Komilfo, Николай Басков и Даня Милохин взорвали зал своей «Золотой чашей», a Mot и Zivert подарили летнее настроение с песней «Паруса».

Также на сцену вышли Егор Крид, Григорий Лепс, Тимати, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Burito, Клава Кока, Лолита, Александр Панайотов, Александр Ревва, Слава, Эмин Агаларов, Тимур Родригез, Елена Темникова, Давид Манукян, Даня Милохин и многие другие.

Ведущей первого дня фестиваля выступила Яна Чурикова, а eе соведущими стали артисты фестиваля.

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