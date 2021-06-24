Бузова в новом образе, Дава, Брежнева: фото с первого дня «Жары»

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В концертном зале Crocus City Hall состоялось торжественное открытие музыкального фестиваля «Жара», который в этому году впервые проходит в Москве.

В первый день фестиваля артисты выступили с музыкальными номерами на двух сценах, одна из которых была размещена на балконе зрительного зала. Юлианна Караулова впервые вышла на сцену после рождения ребенка, а Вера Брежнева исполнила свой новый хит «Розовый дым».

Ольга Бузова предстала перед гостями фестиваля в обновленном образе — певица вернулась к прежнему цвету волос. Чуть ранее в инстаграме она пояснила, что таким образом хочет вернуться «к истокам» и в то же время обозначить некий рубеж: «У меня начинается новый этап жизни, новое шоу, новые возможности и перспективы».

Не обошелся вечер и без коллабораций: Филипп Киркоров и Maruv выступили с песней Komilfo, Николай Басков и Даня Милохин взорвали зал своей «Золотой чашей», a Mot и Zivert подарили летнее настроение с песней «Паруса».