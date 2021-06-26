Деревянко показал неузнаваемую Брежневу на съемках «Бендера»

Павел Деревянко опубликовал в личном блоге серию фотографий со съемок фильма «Бендер: Начало». Актер похвастался накачанным торсом и заодно показал свою рыжеволосую напарницу по площадке, в которой не так просто узнать Веру Брежневу. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» стала неузнаваемой из-за огненного цвета волос и каре с челкой.
Деревянко подписал фотографии:
Года 4 назад мы снимали эту нетленку. И вот, наконец, пришло время «Бендер: Начало». Я снова изображал Батьку. Узнаете рыжую девчонку?
В комментариях многие отметили, что с новой прической актер похож на молодого Джонни Деппа. А вот рыжеволосую Веру Брежневу, напротив, подавляющее большинство пользователей соцсети раскритиковало. Все в один голос отметили, что новый имидж придает ей возраста.
Фильм «Бендер: Начало» вышел в прокат 24 июня. По сюжету фильма юный Остап в исполнении Арама Вардеваняна («Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Проигранное место») в 1919 году знакомится с виртуозным мошенником Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков) в погоне за драгоценной реликвией царской России. Вместе они должны разыскать три дорогих гроба, один из которых хранит в себе жезл, принадлежавший царской семье.