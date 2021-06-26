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26 июня 2021, новость

Деревянко показал неузнаваемую Брежневу на съемках «Бендера»

Для роли в новой приключенческой комедии певица примерила рыжий парик
Юрий Колокольников, Вера Брежнева, Сергей Безруков и Арам Вардеванян в фильме «Бендер: Начало»

Павел Деревянко опубликовал в личном блоге серию фотографий со съемок фильма «Бендер: Начало». Актер похвастался накачанным торсом и заодно показал свою рыжеволосую напарницу по площадке, в которой не так просто узнать Веру Брежневу. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» стала неузнаваемой из-за огненного цвета волос и каре с челкой.

Деревянко подписал фотографии:

Года 4 назад мы снимали эту нетленку. И вот, наконец, пришло время «Бендер: Начало». Я снова изображал Батьку. Узнаете рыжую девчонку?
Павел Деревянко
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Листайте вправо, чтобы увидеть фото Веры Брежневой

В комментариях многие отметили, что с новой прической актер похож на молодого Джонни Деппа. А вот рыжеволосую Веру Брежневу, напротив, подавляющее большинство пользователей соцсети раскритиковало. Все в один голос отметили, что новый имидж придает ей возраста.

Безруков играет Бендера

Фильм «Бендер: Начало» вышел в прокат 24 июня. По сюжету фильма юный Остап в исполнении Арама Вардеваняна («Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Проигранное место») в 1919 году знакомится с виртуозным мошенником Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков) в погоне за драгоценной реликвией царской России. Вместе они должны разыскать три дорогих гроба, один из которых хранит в себе жезл, принадлежавший царской семье. 

Бендер: Начало
2021/Россия16+драмакомедияприключения
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