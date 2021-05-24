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24 мая 2021, фоторепортажСъемки

Безруков играет Бендера: первые фото со съемок

Фильм «Бендер: Начало» расскажет о юности великого комбинатора и его встрече с отцом
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

В июне ожидается премьера нового фильма о легендарном великом комбинаторе и любимце женщин Остапе Бендере-Задунайском — «Бендер: Начало». Главную роль в картине исполняет Сергей Безруков.

По сюжету фильма юный Остап в исполнении Арама ВардеванянаЛев Яшин. Вратарь моей мечты», «Проигранное место») в 1919 году знакомится с виртуозным мошенником Ибрагимом Бендером в погоне за драгоценной реликвией царской России. Вместе они должны разыскать три дорогих гроба, один из которых хранит в себе жезл, принадлежавший царской семье. 

Во время загрузки произошла ошибка.

В череде головокружительных приключений молодой человек вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это — будучи влюбленным в самую чистую девушку города. И, кажется, еще в одну — роковую иностранную красотку…  

В картине также снялись Юрий Колокольников, Таисия Вилкова, Александр Цекало, Гарик Харламов, Артем Ткаченко, Ольга Сутулова, Никита Кологривый.

Фильм «Бендер: Начало» появится в кинотеатрах 24 июня. 

Бендер: Начало
2021/Россия16+драмакомедияприключения
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