Безруков играет Бендера: первые фото со съемок

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В июне ожидается премьера нового фильма о легендарном великом комбинаторе и любимце женщин Остапе Бендере-Задунайском — «Бендер: Начало». Главную роль в картине исполняет Сергей Безруков.

По сюжету фильма юный Остап в исполнении Арама Вардеваняна («Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Проигранное место») в 1919 году знакомится с виртуозным мошенником Ибрагимом Бендером в погоне за драгоценной реликвией царской России. Вместе они должны разыскать три дорогих гроба, один из которых хранит в себе жезл, принадлежавший царской семье.

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В череде головокружительных приключений молодой человек вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это — будучи влюбленным в самую чистую девушку города. И, кажется, еще в одну — роковую иностранную красотку…