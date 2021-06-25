Бывший муж Джоли снимется в новом сезоне «Короны»

Актер Джонни Ли Миллер присоединился к актерскому составу сериала «Корона», сообщает The Hollywood Reporter.
Звезда фильма «На игле» сыграет в сериале стримингового сервиса Netflix британского политика Джона Мейджора, который был премьер-министром Великобритании с 1990 по 1997 год.
В пятом сезоне Имелда Стонтон сыграет королеву Елизавету II (в предыдущем сезоне ее играла Оливия Колман), Лесли Мэнвилл сменит Хелену Бонем Картер в роли принцессы Маргарет, Доминик Уэст предстанет в роли принца Чарльза, а Элизабет Дебики впервые появится на экране в роли принцессы Дианы.
Сезон начнут снимать в июле 2021 года.