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25 июня 2021, новость

Бывший муж Джоли снимется в новом сезоне «Короны»

Джонни Ли Миллер получил роль премьер-министра Великобритании
Джонни Ли Миллер | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джонни Ли Миллер присоединился к актерскому составу сериала «Корона», сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда фильма «На игле» сыграет в сериале стримингового сервиса Netflix британского политика Джона Мейджора, который был премьер-министром Великобритании с 1990 по 1997 год.

8.1
Корона
2016/США, Великобритания12+драмаисторическийбиография
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В пятом сезоне Имелда Стонтон сыграет королеву Елизавету II (в предыдущем сезоне ее играла Оливия Колман), Лесли Мэнвилл сменит Хелену Бонем Картер в роли принцессы Маргарет, Доминик Уэст предстанет в роли принца Чарльза, а Элизабет Дебики впервые появится на экране в роли принцессы Дианы.

Сезон начнут снимать в июле 2021 года.

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