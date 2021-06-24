Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
24 июня 2021, новость

Продюсер «Симпсонов» оценил шансы сериала продолжаться вечно

По мнению Марка Рейсса, если шоу закроют, через несколько лет его придется «перезагружать» заново
Симпсоны

Сценарист и продюсер анимационного сериала «Симпсоны» Майк Рейсс в интервью изданию Metro рассказал, есть ли у шоу шансы продолжаться вечно.

По словам Рейсса, сериал задуман так, чтобы не заканчиваться.

Для тех, кто вырос в 90-е: культовые зарубежные мультсериалы
«Симпсоны» — о мире, человечестве, событиях, о том, что мы, люди, делаем. Бросить сериал означало бы, что мы изучили все, на что способен человек, все, что происходит в мире.

Продюсер сравнил мультсериал с сатирическими новостными передачами «Субботним вечером в прямом эфире» и «Ежедневное шоу», которые также выходят в течение многих десятилетий. По его мнению, если «Симпсонов» закроют, через несколько лет их придется «перезагружать» заново.

На вопрос том, есть ли у «Симпсонов» секретная «формула успеха», Рейсс ответил, что проекту повезло с командой, а если бы «Симпсонов» не было, самым продолжительным шоу был бы «Южный парк» или «Гриффины».

«Симпсоны» — самый длинный сериал в истории американского телевидения. С 1989 года вышло 32 сезона шоу.

7.4
Симпсоны
1989/США16+комедиясемейныймультсериалы
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Симпсоны
Харламов поздравил Гузееву с днем рождения и назвал своей музой
Ургант пошутил о служебном романе во время работы с Познером
Режиссер «Шрэка» сравнила работу над ним со ссылкой в Сибирь
Муж облил Скарлетт Йоханссон зеленой слизью на вручении премии
Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его шоу
Герои «Черной вдовы» пригласили россиян на майские шашлыки
Александр Петров пошутил о своем падении на красной дорожке ММКФ
Кудрявцева захотела поговорить с Путиным о жизни в своем шоу
Шварценеггер раскритиковал скучную церемонию премии «Оскар»
65-летняя Вупи Голдберг напишет сценарий о пожилой супергероине
Николь Кидман сыграла русскую эмигрантку Машу в новом сериале
Названы победители антипремии «Золотая малина»
Застрявший на китайском шоу россиянин получил шанс его покинуть
10 лет «Игре престолов»: по чему мы скучаем больше всего
25-летний двойник Гарри Поттера стал звездой соцсетей
В российском городе появился памятник Чужому
Китайские родители обвинили «Свинку Пеппу» в жестокости
Самый богатый актер не исключил выдвижения в президенты США
Мужчина пожелал стать орком из фильмов и вставил клыки
Психотерапевт назвал фильмы для борьбы с депрессивным состоянием
Бородина сходила на спектакль с Литвиновой и попала в больницу
Ургант примерил образ Михалкова для возвращения в шоу
Глаза Гузеевой, наряд Гурченко: идеальная советская киногероиня
Деревянко ответил раскрывшему его гонорары Михалкову
Арнольд Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян
Кортни Кокс сыграла на пианино песню из заставки «Друзей»
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
Вайнона Райдер вернулась к роли 30-летней давности
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Трамп покинул Гильдию киноактеров США
Урганту предложили стать школьным советником-воспитателем
Прилучный показал себя и звезд «Мажора» «постаревшими»
Ургант пошутил о 83-летнем Дроздове, присоединившемся к ТикТоку
Стало известно, кто уговорил Джулию Робертс сняться в «Друзьях»
Лопез и Макконахи воссоединились в честь 20-летия общего фильма
Российские фанатки «атаковали» Бена Аффлека в инстаграме
Публика нашла в наряде Леди Гаги отсылки к «Голодным играм»
Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой
99-летняя актриса раскрыла секрет долголетия
СМИ: Том Круз купил роботов для слежки за коллегами на съемках
Калкин поддержал идею убрать Трампа из фильма «Один дома 2»
65-летнего Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску
Трампа «стерли» из фильма «Один дома 2»
«Довод», Калкин, карантин: самые смешные мемы 2020 года из кино
Любимые киногерои отмечают Новый год: атмосферное видео
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Мэлу Гибсону запретили толстеть для роли Санты
Учительница русского назвала часто встречающиеся на ТВ ошибки
Диаз рассказала, сколько пробежала на съемах «Отпуска по обмену»
Как выжить в зомби-апокалипсис: советы от «Реальных пацанов»
Новые трейлеры
Американские истории ужасов
Тизер (англ.)
Кэндимен
Дублированный трейлер №2
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Дублированный трейлер №2
Убийства в одном здании
Трейлер (англ.)
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Дублированный трейлер
Тед Лассо
Трейлер (англ.)
Соединенные Штаты против Билли Холидей
Дублированный трейлер
Чиновница
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
В китайском городе могут появиться «летающие» острова (фото) Японский архитектор предложил необычный проект «парящей» башни
Дети
Юлиана Караулова вышла на сцену через месяц после родов Звезда выступила на открытии фестиваля «Жара»
Леди
12 самых стильных причесок с платком Модный способ уберечь голову от солнечного удара
Здоровье
Первая в мире привитая от ковида призвала всех вакцинироваться 91-летняя британка раньше всех людей на планете получила прививку вне клинических испытаний.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь