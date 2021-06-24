Продюсер «Симпсонов» оценил шансы сериала продолжаться вечно

Симпсоны

Сценарист и продюсер анимационного сериала «Симпсоны» Майк Рейсс в интервью изданию Metro рассказал, есть ли у шоу шансы продолжаться вечно.

По словам Рейсса, сериал задуман так, чтобы не заканчиваться.

«Симпсоны» — о мире, человечестве, событиях, о том, что мы, люди, делаем. Бросить сериал означало бы, что мы изучили все, на что способен человек, все, что происходит в мире.

Продюсер сравнил мультсериал с сатирическими новостными передачами «Субботним вечером в прямом эфире» и «Ежедневное шоу», которые также выходят в течение многих десятилетий. По его мнению, если «Симпсонов» закроют, через несколько лет их придется «перезагружать» заново.

На вопрос том, есть ли у «Симпсонов» секретная «формула успеха», Рейсс ответил, что проекту повезло с командой, а если бы «Симпсонов» не было, самым продолжительным шоу был бы «Южный парк» или «Гриффины».

«Симпсоны» — самый длинный сериал в истории американского телевидения. С 1989 года вышло 32 сезона шоу.