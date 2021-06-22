Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
22 июня 2021, новость

Умерла 93-летняя актриса из «Династии» и «Звездного пути»

Джоанн Линвилл снялась более чем в 100 фильмах и телесериалах
Джоэнн Линвилл | Источник: Legion-Media.ru

Умерла 93-летняя американская актриса Джоэнн Линвилл. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на родственников покойной.

Артистка скончалась в воскресенье, 20 июня. В траурном обращении семьи говорится:

Мы все смотрели это: 60 культовых американских сериалов 80–90-х
Та, чей дух, страсть к искусству и жизни были вдохновением для всех, кто имел счастье знать ее, любящая мать и гордая бабушка, она жила полной жизнью.

Причина смерти Линвилл не уточняется.

Джоанн Линвилл родилась в калифорнийском городе Бейкерсфилд 15 января 1928 года. За всю свою карьеру с 1950-х по 2000-е годы она снялась более чем в 100 фильмах и телесериалах, среди которых «Сумеречная зона», «Альфред Хичкок представляет», «Династия» и «Ангелы Чарли». Последней игровой лентой актрисы стал байопик «Джеймс Дин» с Джеймсом Франко в главной роли. Она наиболее запомнилась публике как звезда оригинального научно-фантастического шоу «Звездный путь». В нем она исполнила роль ромуланской командирши.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Джеймс Дин
Альфред Хичкок представляет
Умер сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе
Сумеречная зона
Ангелы Чарли
Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе
Династия
Звездный путь
Сыгравшая Мальвину Татьяна Проценко до смерти хранила ее платье
Джоэнн Линвилл
Joanne Linville
Умер актер из «Бетховена» и «Кинг-Конга»
Умер старейший актер в мире
Звезды «Гарри Поттера» скорбят по Хелен МакКрори
Игорь Верник рассказал о последних днях жизни отца
54-летний актер сериала «Чернобыль» умер от рака мозга
Автор мультфильмов о Винни Пухе умер после заражения COVID-19
Селезнева рассказала о «странно сложившейся жизни» Градовой
Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова
Умер Андрей Мягков
Красавец советского экрана: незабываемые роли Василия Ланового
Михалков, Гришаева и другие скорбят по Василию Лановому
«"Ералаш" как студия закроется»: режиссер — о будущем сериала
Умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре»
Памяти Бориса Грачевского: яркие цитаты о детях, юморе и жизни
Галкин, Бледанс, Безрукова и другие скорбят по Грачевскому
Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский
На 76-м году жизни умер исполнитель роли Бобы Фетта
Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
Умер актер Борис Плотников
Актер Дэвид Проуз умер на 86-м году жизни
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»
«Он сделал из меня актера»: Певцов и другие скорбят по Виктюку
В Москве овациями проводили Армена Джигарханяна
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего
«Юмор осиротел»: друзья и коллеги вспоминают Михаила Жванецкого
Самый первый, самый лучший Бонд: памяти Шона Коннери
Дмитрий Певцов почтил память Николая Караченцова
Умерла 93-летняя народная артистка Ирина Скобцева
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов»
Продюсер рассказал о будущем «Ворониных» после смерти Клюева
Пересильд, Арзамасова и другие скорбят по Сергею Колтакову
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой
«Мы осиротели»: коллеги скорбят об уходе Бориса Клюева
Умерла сыгравшая в «Терминаторе 2» сестра-близнец Линды Хэмилтон
Умерла итальянская актриса Франка Валери
Умерла 104-летняя звезда фильма «Унесенные ветром»
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Тело пропавшей без вести актрисы Наи Риверы нашли в озере
Умерла жена Джона Траволты
33-летняя звезда сериала «Лузеры» пропала без вести
Памяти Эннио Морриконе: 8 бессмертных мелодий из фильмов
Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер
Умерла режиссер популярных сериалов с Уизерспун и Энистон
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи»
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса
Новые трейлеры
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Дублированный трейлер
Тед Лассо
Трейлер (англ.)
Соединенные Штаты против Билли Холидей
Дублированный трейлер
Чиновница
Трейлер
Оборотни внутри
Дублированный трейлер
Эйфория
Тизер (англ.)
Пробуждение
Трейлер
Разжимая кулаки
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Фермеры из Индии случайно вырастили самое дорогое манго в мире Им даже пришлось нанять охрану, чтобы плоды никто не похитил
Популярные темы на «Детях»
Переезд в другой город. Не могу решиться. 444
Как хочется побольше денег )) 394
Забавные картинки 374
Не знает меры 362
Здоровье
Женщина перенесла 39 операций ради самой большой груди в мире Она мечтала стать обладательницей этого титула.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь