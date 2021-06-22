Умерла 93-летняя актриса из «Династии» и «Звездного пути»

Та, чей дух, страсть к искусству и жизни были вдохновением для всех, кто имел счастье знать ее, любящая мать и гордая бабушка, она жила полной жизнью.

Джоанн Линвилл родилась в калифорнийском городе Бейкерсфилд 15 января 1928 года. За всю свою карьеру с 1950-х по 2000-е годы она снялась более чем в 100 фильмах и телесериалах, среди которых «Сумеречная зона», «Альфред Хичкок представляет», «Династия» и «Ангелы Чарли». Последней игровой лентой актрисы стал байопик «Джеймс Дин» с Джеймсом Франко в главной роли. Она наиболее запомнилась публике как звезда оригинального научно-фантастического шоу «Звездный путь». В нем она исполнила роль ромуланской командирши.