Звезда «50 оттенков серого» в новом образе: первые фото

Видеосервис Netflix показал первые кадры из новой экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон, Космо Джарвисом и Генри Голдингом в главных ролях.

Главная героиня — 27-летняя Энн Эллиот из семьи, находящейся на грани банкротства. Будучи не замужем, она встречается с мужчиной, которому некогда была вынуждена отказать, и обретает второй шанс на любовь.

«Доводы рассудка» — последняя книга Джейн Остин, вышедшая перед смертью писательницы в 1817 году. Ранее по произведению был снят одноименный фильм, в 2007 году вышедший на канале BBC. Главные роли в нем исполнили Салли Хокинс и Руперт Пенри-Джонс.