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16 июня 2021, новость

Звезда «50 оттенков серого» в новом образе: первые фото

Опубликованы кадры из фильма «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон

Видеосервис Netflix показал первые кадры из новой экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон, Космо Джарвисом и Генри Голдингом в главных ролях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главная героиня — 27-летняя Энн Эллиот из семьи, находящейся на грани банкротства. Будучи не замужем, она встречается с мужчиной, которому некогда была вынуждена отказать, и обретает второй шанс на любовь. 

«Доводы рассудка» — последняя книга Джейн Остин, вышедшая перед смертью писательницы в 1817 году. Ранее по произведению был снят одноименный фильм, в 2007 году вышедший на канале BBC. Главные роли в нем исполнили Салли Хокинс и Руперт Пенри-Джонс.

8.1
Доводы рассудка
2007/США, Великобритания12+драмамелодрама
Моя оценка

Новую экранизацию для стримингового сервиса Netflix снимает Кэрри Крэкнелл — постановщица бродвейского спектакля Sea Wall/ A Life с Джейком Джилленхолом. Создатели обещают представить зрителям современную интерпретацию романа.

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