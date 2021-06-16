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16 июня 2021, новость

В Netflix рассказали о сюжете анимационного приквела «Ведьмака»

Соавтор проекта Лорен Шмидт Хиссрик отметила, что в мультсериале будет раскрыт процесс воспитания ведьмака
Кадр из сериала «Ведьмак»

На презентации анимационных проектов Netflix авторы мультфильма о Весемире «Кошмар Волка» рассказали, что события этого приквела повлияют на сюжет сериала «Ведьмак».

Об этом пишет Variety со ссылкой на слова соавтора проекта Лорен Шмидт Хиссрик. На события «Ведьмака» повлияют некоторые действия Весемира.

По словам Хиссрик, в центре сюжета второго сезона «Ведьмака» окажутся отношения ведьмаков, конфликт между ведьмаками и чародеями, становление Геральта и воспитание Цири. Процесс воспитания будет затронут в мультсериале в отношении Весемира и Геральта. Хиссрик подчеркнула:

Есть вещи, которые мне хотелось узнать: как это — стать ведьмаком, как им стал Геральт, где начался его путь, кто был для него важен.

Пока дату премьеры мультфильма не называют.

Ранее стриминговый сервис Netflix выпустил тизер нового сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак», снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

7.8
Ведьмак
2019/США, Польша18+драмафэнтезибоевикприключения
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