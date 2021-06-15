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15 июня 2021, новость

Асмус раскрыла правду об отношениях с коллегой по фильму

Актриса снимается с Сергеем Гилевым в романтической комедии «Хочу замуж»

Российская актриса Кристина Асмус высказалась о своем новом романе. Она записала видеообращение к подписчикам в инстаграме.

33-летняя артистка опубликовала ролик, в котором с актером Сергеем Гилевым решила рассказать правду о своих отношениях. Асмус отметила, что недавно в аккаунте Гилева появилась фотография, на которой пара снялась вместе на пляже. «Моя», — гласила подпись к снимку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Они заверили, что снимок был размещен не на личной странице Гилева, а в аккаунте, который он ведет от лица своего персонажа из картины «Хочу замуж». Таким образом, Асмус опровергла слухи о романе с коллегой. «Вот и вся сенсация», — резюмировала звезда сериала «Интерны».

Ранее в июне Асмус намекнула на новый роман. В одной из последних публикаций в инстаграме она удивилась, почему поклонники подписываются на ее аккаунт, хотя она не делает того, чего обычно ожидают от звезд: «Не выкладываю бесконечно ребенка и не поднимаю активность на бывшем. И на нынешнем тоже».

Напомним, Асмус и Гилев играют пару в романтической комедии «Хочу замуж», съемки котоой стартовали в начале июня. В картине также задействованы Милош Бикович и Марина Александрова. Режиссером выступает Соня Карпунина.

Смотрите фоторепортаж с площадки

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