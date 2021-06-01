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1 июня 2021, новость

Шон Бин перестал смотреть «Игру престолов» после казни Старка

Актер стал одним из немногих, кто положительно отреагировал на концовку сериала, хотя и не смотрел его
Шон Бин в сериале «Игра престолов» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Шон Бин, сыгравший Неда Старка в «Игре престолов», признался, что перестал смотреть сериал после казни своего героя в первом сезоне. Он не знает, что происходило в остальных семи, сообщает The Times.

На вопрос репортера, видел ли артист финальную серию, он поинтересовался, что там произошло. Он не побоялся спойлеров и попросил рассказать сюжет, добавив, что все равно забудет этот разговор к тому моменту, как соберется досматривать киносагу.

Новость
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«Значит, Винтерфелл все-таки отделился? Так это хорошо», — отметил Шон Бин, когда журналист раскрыл ему происходящее в последнем сезоне, где его дети по сериалу стали править Севером.

Актер стал одним из немногих, кто положительно отреагировал на концовку сериала, хотя и не смотрел его.

После выхода в мае 2019 года последнего, шестого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» многие поклонники посчитали финал нелогичным, а действия персонажей — необоснованными. Они составили петицию с требованием переснять заключительную часть сериала.

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