Водонаева, Самбурская, Валюшкина с дочкой на премьере «Круэллы»

В Москве состоялся специальный показ фильма «Круэлла», рассказывающего о самой стильной злодейке — Круэлле из «101 далматинца».
Гостями премьеры и первыми зрителями картины стали Елена Валюшкина, Настасья Самбурская, Алена Водонаева, Нигина Сайфуллаева, Денис Шведов, Виктория Дайнеко, Юлия Савичева, Полина Ауг, Евгения Малахова, Анфиса Вистингаузен и многие другие знаменитости.
«Круэлла» — это приквел к истории о 101 далматинце, который рассказывает о молодости Круэллы де Виль. В 1970-е, когда Лондон был охвачен культурой панк-рока, Круэллу звали Эстеллой, и она работала в престижном модном доме, возглавляемом Баронессой. Именно она вывела Эстеллу в высший свет, с чего и началась трансформация личности девушки.
Главную роль исполнила звезда «Ла-Ла-Ленда» Эмма Стоун. Также в фильме снялись Эмма Томпсон, Кирби Хауэлл-Баптисте, Марк Стронг. Режиссером картины стал Крэйг Гиллеспи.
В широкий прокат фильм выйдет 3 июня.