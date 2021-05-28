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28 мая 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Водонаева, Самбурская, Валюшкина с дочкой на премьере «Круэллы»

Звезды стали первыми зрителями фильма о стильной злодейке из «101 далматинца»
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фотографий
20
фотографий

В Москве состоялся специальный показ фильма «Круэлла», рассказывающего о самой стильной злодейке — Круэлле из «101 далматинца».

Новость
Эмма Стоун представила «Круэллу»

Гостями премьеры и первыми зрителями картины стали Елена ВалюшкинаНастасья СамбурскаяАлена ВодонаеваНигина Сайфуллаева, Денис Шведов, Виктория Дайнеко, Юлия Савичева, Полина Ауг, Евгения Малахова, Анфиса Вистингаузен и многие другие знаменитости.

«Круэлла» — это приквел к истории о 101 далматинце, который рассказывает о молодости Круэллы де Виль. В 1970-е, когда Лондон был охвачен культурой панк-рока, Круэллу звали Эстеллой, и она работала в престижном модном доме, возглавляемом Баронессой. Именно она вывела Эстеллу в высший свет, с чего и началась трансформация личности девушки.

Главную роль исполнила звезда «Ла-Ла-Ленда» Эмма Стоун. Также в фильме снялись Эмма Томпсон, Кирби Хауэлл-Баптисте, Марк Стронг. Режиссером картины стал Крэйг Гиллеспи.

В широкий прокат фильм выйдет 3 июня.

Круэлла
2021/США12+комедиякриминал
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