Выбран актер на роль врага Человека-паука в «Крэйвене-охотнике»

Актер Аарон Тейлор-Джонсон сыграет главную роль в фильме Marvel « Крэйвен-охотник » о враге Человека-паука , сообщает Variety со ссылкой на студию Sony Pictures.

Ему досталась роль Сергея Николаевича Кравинова — сына русского аристократа и любителя охоты. Персонаж был создан Стэном Ли и Стивом Дитко. Впервые он появился в комиксе «Удивительный Человек-паук» в 1964 году. Тейлор-Джонсон снимется сразу в нескольких фильмах об антагонисте. Режиссером первого станет Джей Си Чендор («Тройная граница»).