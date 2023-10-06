Сергей Кравинов родился в семье русского аристократа, бежавшего в США в 1917 году. Его мать умерла, когда Сережа был еще маленьким, отец растил сына в строгости, с детства приучая его быть хищником и не показывать слабость перед врагом. Однажды во время охоты на Сергея нападает лев, укусы трансформируют его тело, превращая Кравинова в суперчеловека. Отныне он — Крэйвен-охотник, сверхсильный и выносливый, быстрый и гибкий, подобно зверю. И он докажет миру, что не существует более великого охотника, чем он.

«Крэйвен-охотник» — история суперзлодея вселенной Marvel, противника Человека-паука.