Семенович, Рудковская, Боня: все звезды на премии канала RU.TV

Главной интригой вечера стали имена лауреатов. Ими стали Niletto c песней «Любимка» (номинация «Лучший старт»), Artik & Asti («Лучшая группа» и «Лучшая песня» за трек «Девочка, танцуй»). Лучшим певцом стал Дима Билан , лучшей певицей — Zivert .

Шоу транслировалось на канале RU.TV, а также на страницах канала в соцсетях.