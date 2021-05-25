Семенович, Рудковская, Боня: все звезды на премии канала RU.TV

На сцене концертного зала «Крокус Сити Холл» состоялась церемония вручения музыкальной премии канала RU.TV. На красной дорожке в этот вечер блистали популярные музыкальные исполнители, артисты театра и кино, звезды телевидения: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте, Елка, Валерия, Анна Семенович, Юлия Барановская, Ксения Бородина, Вера Брежнева, Виктория Боня, Гоша Куценко и многие другие.
Ведущими церемонии стали Елена Север и Алексей Чумаков, Регина Тодоренко и Тимур Родригез, а общался с номинантами премии в зале Дмитрий Красилов.
Главной интригой вечера стали имена лауреатов. Ими стали Niletto c песней «Любимка» (номинация «Лучший старт»), Artik & Asti («Лучшая группа» и «Лучшая песня» за трек «Девочка, танцуй»). Лучшим певцом стал Дима Билан, лучшей певицей — Zivert.
Шоу транслировалось на канале RU.TV, а также на страницах канала в соцсетях.