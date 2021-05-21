Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек едва не умерла из-за коронавируса. Об этом она сообщила в интервью Variety.
По словам знаменитости, она заразилась в начале пандемии, однако предпочитала не рассказывать публично о тяжелом течении болезни.
Мой врач умолял меня отправиться в больницу, потому что мне было очень плохо. Я ответила: «Нет, спасибо, лучше я умру дома».
Из-за коронавируса Хайек провела дома семь недель, изолировавшись в одной из комнат, и до сих пор окончательно не восстановилась после болезни. После выздоровления артистка быстро утомлялась, однако в апреле этого года вернулась к работе — она играет ясновидящую в фильме Ридли Скотта «Гуччи».
«Это было легко. Это идеальный вариант, чтобы вернуться к работе», — заявила актриса.
Напомним, в 2021 году ожидается выход фильма «Вечные», где Сальма Хайек впервые сыграла супергероиню. Актриса снималась вместе с Анджелиной Джоли и осталась в восторге от работы с ней на площадке.