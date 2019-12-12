Хайек поделилась эмоциями от съемок с Джоли

Сальма Хайек поделилась с подписчиками в инстаграме впечатлениями от работы с Анджелиной Джоли и Кумэйлом Нанджиани. Звезды вместе играют в новом супергеройском фильме «Вечные».
53-летняя актриса написала:
О боже, мне так повезло... Я думала, что буду просто работать с великими актерами, играющими инопланетян, но я ошибалась, ведь мне удалось подружиться с этими удивительными людьми.
В свою очередь Нанджиани отметил в микроблоге, что для него очень «волнительно и почетно» работать со звездными актрисами.
Новый фильм Marvel расскажет о расе Вечных — бессмертных суперлюдей, появившихся на Земле пять миллионов лет назад и в дальнейшем влиявших на развитие человечества подобно богам. В «Вечных» также снимаются Брайан Тайри Генри, Барри Кеоган, звезды «Игры престолов» Ричард Мэдден, Кит Харингтон и другие.
Выход картины запланирован на ноябрь 2020 года.