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20 мая 2021, новость

Сыгравшая Мальвину Татьяна Проценко до смерти хранила ее платье

Исполнительница роли девочки с голубыми волосами скончалась на 53-м году жизни
Татьяна Проценко | Источник: PersonaStars

Актриса Татьяна Проценко до смерти хранила знаменитое голубое платье Мальвины, сообщает mk.ru.

Журналистам удалось увидеть его несколько лет назад во время интервью. «Истрепанное, почти прозрачное. Актриса бережно держала его в комоде и показала мне с трепетностью и огромной любовью», — рассказывает автор публикации.

О смерти 53-летней Проценко стало известно 19 мая. Известно, что в последние три года она боролась с онкологическим заболеванием. У актрисы остались супруг Алексей Войтюк, 21-летняя дочь и 16-летний сын.

Татьяна Проценко в образе Мальвины

Мальвину в фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино» Татьяна Проценко сыграла в 7 лет. После полученной впоследствии травмы она сменила профессию, окончила киноведческое отделение ВГИКа. Была членом Международной федерации журналистов.

7.9
Приключения Буратино
1976/СССР6+комедиядетскиймюзиклфэнтези
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