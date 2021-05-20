Сыгравшая Мальвину Татьяна Проценко до смерти хранила ее платье

Актриса Татьяна Проценко до смерти хранила знаменитое голубое платье Мальвины, сообщает mk.ru.
Журналистам удалось увидеть его несколько лет назад во время интервью. «Истрепанное, почти прозрачное. Актриса бережно держала его в комоде и показала мне с трепетностью и огромной любовью», — рассказывает автор публикации.
О смерти 53-летней Проценко стало известно 19 мая. Известно, что в последние три года она боролась с онкологическим заболеванием. У актрисы остались супруг Алексей Войтюк, 21-летняя дочь и 16-летний сын.
Мальвину в фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино» Татьяна Проценко сыграла в 7 лет. После полученной впоследствии травмы она сменила профессию, окончила киноведческое отделение ВГИКа. Была членом Международной федерации журналистов.