Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос

Впереди серьезный и очень сложный путь. Я хочу пройти его достойно, смело и тихо. <...> Мы уже встали на этот путь! И попробуем дойти до конца! Чего бы нам это ни стоило. Мы взяли на себя эту ответственность. С нас и спросится, мы к этому готовы.