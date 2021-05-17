Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос

Актриса Юлия Пересильд, отобранная, как ранее стало известно, для участия в съемках фильма «Вызов», которые пройдут на МКС, в инстаграме впервые прокомментировала свой предстоящий полет в космос.
Она сообщила, что пребывает в приподнятом настроении — «вдохновенное, горячее, но хочется его не расплескать». Актриса призналась, что не отвечает на вопросы журналистов, так как «пока рано что-то обсуждать и мусолить».
Впереди серьезный и очень сложный путь. Я хочу пройти его достойно, смело и тихо. <...> Мы уже встали на этот путь! И попробуем дойти до конца! Чего бы нам это ни стоило. Мы взяли на себя эту ответственность. С нас и спросится, мы к этому готовы.
Напомним, ранее был объявлен состав основного экипажа, который будет отправлен в космос. В него вместе с Пересильд вошел режиссер Клим Шипенко. В дублирующий экипаж рекомендованы актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Старт экспедиции на транспортном корабле «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.