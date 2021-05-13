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13 мая 2021, новостьСъемки

Пересильд полетит в космос для съемок на МКС

По результатам медицинского отбора определен состав основного и дублирующего экипажей
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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. 36-летняя актриса Юлия Пересильд и 37-летний режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября. Их кандидатуры рекомендованы к назначению в основной экипаж по результатам конкурса, говорится в совместном сообщении «Первого канала» и Роскосмоса.

Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок художественного фильма «Вызов» (рабочее название). По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко.

Как уточнили «Первый канал» и Роскосмос, в дублирующий экипаж рекомендованы актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Съемки фильма будут проходить на МКС. Старт экспедиции на транспортном корабле «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.

«Отдельно отмечено участие в проекте Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе», — подчеркнули «Первый канал» и госкорпорация.

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Специальная подготовка участников космического полета начнется не позднее 1 июня. Все тренировки будут освещаться в эфире «Первого канала».

Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку.

Художественный фильм «Вызов» является частью научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

«Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих», — отмечается в сообщении.

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