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17 мая 2021, новость

Ирина Безрукова рассказала о домогательствах режиссера

Актриса стала гостьей шоу «Звезды сошлись»
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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Российская актриса Ирина Безрукова рассказала о домогательствах режиссера. По словам артистки, тот предлагал ей карьерный взлет в обмен на интимную близость. Не смущало режиссера даже присутствие жены. Такие подробности своей жизни Безрукова привела в передаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Мне было 25 лет. Я была замужем, у меня был ребенок. В гримерной сзади подошел человек и очень властно меня заграбастал. (...) Это было очень грязно, неприлично.
Ирина Безрукова
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Актриса добавила, что ударила режиссера по лицу за приставания, что повергло его в шок.

Однако попыток сблизиться с Безруковой он не оставлял и пригласил ее в гостиничный номер для обсуждения гонорара. В тот момент в комнате находилась его жена, которую режиссер попросил выйти на балкон. «Она стояла на балконе, смотрела вдаль. Я стояла у входной двери, и он меня прижал своим телом. Сказал: "Если ты меня не полюбишь до конца фильма, то я тебя переозвучу"», — процитировала своего обидчика артистка.

Она также добавила, что в конечном итоге отказ от близости с режиссером повлиял на ее дальнейшую карьеру, но, несмотря на это, Безрукова о своем решении не жалеет.

Ирина Безрукова была замужем за известным актером Сергеем Безруковым 15 лет — с 2000 по 2015 год. Общих детей у них не было.

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