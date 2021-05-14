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14 мая 2021, новость

Ведущий «Модного приговора» рассказал о попытках его заменить

Александр Васильев также вспомнил, как он попал в популярное шоу
Александр Васильев

Ведущий программы «Модный приговор» на «Первом канале» и историк моды Александр Васильев рассказал о неоднократных попытках заменить его. О том, кто мог стать новым ведущим передачи, он порассуждал в интервью Надежде Стрелец, выпуск опубликован на ее онлайн-канале.

Васильев вспомнил, о том, как стал ведущим «Модного приговора». По словам историка моды, ему позвонили с «Первого канала» и попросили заменить Вячеслава Зайцева, предыдущего ведущего передачи, так как тот заболел.

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И я вступил 12 лет назад в «Модный приговор», который я веду, к счастью своему, так долго и так успешно.
Александр Васильев

Телеведущий добавил, что за все это время его несколько раз пытались «не то что бы свергнуть, но заменить». Отвечая на вопрос о том, на кого его могли заменить, Васильев назвал имена модельеров Андрея Бартенева и Валентина Юдашкина, а также Дмитрия Диброва, занявшего место ведущего «Модного приговора», когда тот попал в больницу с подозрением на коронавирус. 

Ранее Васильев раскрыл секрет высоких рейтингов и популярности шоу. По словам историка моды, интерес к программе обеспечивают выпуски с участием полных женщин. Ведущий добавил, что телезрителей интересует драма, поэтому на программу часто зовут женщин с трудной судьбой.

4.6
Модный приговор
2007/Россияток-шоушоу о моде и красоте
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