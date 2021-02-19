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19 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Ведущий «Модного приговора» раскрыл секрет популярности шоу

Александр Васильев рассказал, какие участники вызывают у зрителей самый живой интерес
Александр Васильев в шоу «Модный приговор»

Ведущий программы «Модный приговор» на «Первом канале» Александр Васильев раскрыл секрет высоких рейтингов и популярности шоу. Об этом он рассказал в комментарии News.ru. По словам историка моды, интерес к программе обеспечивают выпуски с участием женщин с лишним весом:

Самый хороший [рейтинг] — когда мы переодеваем полных женщин. Как только переодевают стройняшку, переключают на другой канал. Большинство россиянок страдают лишним весом из-за неправильного питания: тортики, картофель, мучное — база нашего питания.
Александр Васильев
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Ведущий отметил, что телезрителей интересует драма, поэтому на программу часто зовут «полненьких с трудной судьбой». «Если героиню бил муж, выпивал, то смотрят все! Потому что такие истории находят отклик в сердцах зрителей. Нравится драма. Рейтинг — это реклама, а телевидение живет только за счет рекламы», — рассказал он. Самый плохой рейтинг, по словам Васильева, зафиксирован у выпусков, героями которых становятся мужчины.

При этом историк моды добавил, что любого россиянина можно выгодно преобразить, потому что соотечественники «давно махнули на себя рукой» и не хотят наряжаться.

Шоу «Модный приговор» выходит с 2007 года. Родственники или друзья приводят на передачу «подсудимого», который, на их взгляд, плохо одевается. Герою программы предлагают выбрать новый образ самостоятельно, второй вариант гардероба ему подбирают стилисты. В итоге зрители студии голосуют, определяя лучший вариант. Победивший в зрительском голосовании комплект одежды участник получает в дар от телеканала.

В роли ведущего заседания «модного суда» выступает Александр Васильев. Роль «обвинителя» — у Эвелины Хромченко. «Защитником» участников обычно выступает Надежда Бабкина, иногда ее заменяет Юлия Барановская или другие звездные гости.

4.6
Модный приговор
2007/Россияток-шоушоу о моде и красоте
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