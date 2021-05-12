Эдвард Нортон присоединился к касту сиквела «Достать ножи»

Актер Эдвард Нортон присоединился к актерскому составу сиквела детектива «Достать ножи», сообщает Deadline.
Кого именно сыграет трехкратный номинант премии «Оскар», пока не известно. Помимо него, в касте фильма значится рестлер Дэйв Батиста. Дэниэл Крэйг в новом фильме вернется к роли частного сыщика Бенуа Бланка.
Съемки сиквела режиссер Райан Джонсон начнет летом 2021 года в Греции. Cтриминговый сервис Netflix не раскрывает, выпустит ли фильм в широкий прокат или опубликует онлайн.
Оригинальный фильм «Достать ножи» вышел на экраны в 2019 году. В ленте снялись такие звезды, как Крис Эванс, Ана де Армас, Майкл Шеннон, Джейми Ли Кертис и другие.