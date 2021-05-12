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12 мая 2021, новость

Эдвард Нортон присоединился к касту сиквела «Достать ножи»

В новом фильме Дэниэл Крэйг вернется к роли частного сыщика Бенуа Бланка
Эдвард Нортон | Источник: Legion-Media.ru

Актер Эдвард Нортон присоединился к актерскому составу сиквела детектива «Достать ножи», сообщает Deadline.

Кого именно сыграет трехкратный номинант премии «Оскар», пока не известно. Помимо него, в касте фильма значится рестлер Дэйв БатистаДэниэл Крэйг в новом фильме вернется к роли частного сыщика Бенуа Бланка.

Съемки сиквела режиссер Райан Джонсон начнет летом 2021 года в Греции. Cтриминговый сервис Netflix не раскрывает, выпустит ли фильм в широкий прокат или опубликует онлайн.

8.2
Достать ножи
2019/США16+драмакомедиятриллердетективкриминал
Моя оценка

Оригинальный фильм «Достать ножи» вышел на экраны в 2019 году. В ленте снялись такие звезды, как Крис ЭвансАна де АрмасМайкл ШеннонДжейми Ли Кертис и другие. 

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