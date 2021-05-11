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11 мая 2021, новость

Репетицию номера Манижи посчитали лучшей на «Евровидении 2021»

За видео представительницы России проголосовали 2079 человек

Пользователи посчитали лучшей репетицию выступающей за Россию певицы Манижи на «Евровидении» по итогам первого дня подготовки. Результаты опубликованы на посвященном конкурсу сайте Wiwibloggs.

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Посетителям стали доступны кадры с репетиций артистов из семи стран: Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии и Ирландии. В результате за песню Russian Woman («Русская женщина») Манижи проголосовали 2079 человек, что составило 35,81 процента всех голосов.

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На втором месте оказался представитель Литвы The Roop с песней Discoteque — 1293 голоса или 22,27 процента. Тройку замкнула ирландка Lesley Roy с песней Maps (926 голосов, 15,95 процента).

На кадрах, снятых на репетиции, видно, что сначала певица появляется на сцене в огромном платье, сшитом из лоскутов ткани, которые ей прислали женщины со всей страны. Исполнительница продолжит выступление в красном рабочем комбинезоне, символизирующем усердный труд россиянок.

Ранее Манижа призналась, что «несколько изменила» текст скандальной конкурсной песни. Она объяснила, что хочет своим выступлением «не отскочить от стены, а сломать ее».

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать «Первый канал».

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