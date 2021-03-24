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24 марта 2021, ТАССновость

Стало известно, в каком костюме Манижа выступит на «Евровидении»

Мать певицы Наджиба Усманова будет помогать ей с созданием образа для конкурса
Manizha | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Лоскуты ткани, присланные из всех регионов России, будут пришиты на костюм певицы Манижи для «Евровидения». Об этом рассказала мать певицы Наджиба Усманова, которая будет помогать ей с созданием образа для конкурса.

«Сейчас добываем эти кусочки, чтобы нашить на наш костюм. <…> Это будет все пришито на костюм», — отметила она в эфире «Первого канала».

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Мать певицы добавила, что на данный момент много лоскутов прислали из Кавказских республик. При этом, по ее словам, есть сложности с тем, чтобы получить ткань из Якутии и ХМАО.

65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом «Откройся». Россию в 2021 году будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа Сангин с песней Russian Woman («Русская женщина»). Маниже 29 лет, она независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, амбассадор фонда «Подари жизнь», посол доброй воли ООН по делам беженцев.

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