Стало известно, в каком костюме Манижа выступит на «Евровидении»

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Лоскуты ткани, присланные из всех регионов России, будут пришиты на костюм певицы Манижи для «Евровидения». Об этом рассказала мать певицы Наджиба Усманова, которая будет помогать ей с созданием образа для конкурса.
«Сейчас добываем эти кусочки, чтобы нашить на наш костюм. <…> Это будет все пришито на костюм», — отметила она в эфире «Первого канала».
65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом «Откройся». Россию в 2021 году будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа Сангин с песней Russian Woman («Русская женщина»). Маниже 29 лет, она независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, амбассадор фонда «Подари жизнь», посол доброй воли ООН по делам беженцев.