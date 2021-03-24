Стало известно, в каком костюме Манижа выступит на «Евровидении»

Manizha | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Лоскуты ткани, присланные из всех регионов России, будут пришиты на костюм певицы Манижи для «Евровидения». Об этом рассказала мать певицы Наджиба Усманова, которая будет помогать ей с созданием образа для конкурса.

«Сейчас добываем эти кусочки, чтобы нашить на наш костюм. <…> Это будет все пришито на костюм», — отметила она в эфире «Первого канала».

Мать певицы добавила, что на данный момент много лоскутов прислали из Кавказских республик. При этом, по ее словам, есть сложности с тем, чтобы получить ткань из Якутии и ХМАО.