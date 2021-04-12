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12 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Манижа раскрыла смысл своей песни для «Евровидения»

По словам исполнительницы, в композиции Russian Woman есть намеки на тяжелые переживания
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7
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Певица Манижа раскрыла смысл песни, с которой представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом она рассказала изданию The Guardian.

По словам исполнительницы, саркастичная лирика песни Russian Woman («Русская женщина») вдохновлена опытом общения с людьми, которые советуют ей похудеть или часто спрашивают, почему у артистки до сих пор нет детей, хотя ей почти 30 лет. «Мы знаем, что подобные слова могу травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери», — заявила Манижа.

В том же интервью поп-певица отметила, что в тексте есть намеки и на более тяжелые переживания — к примеру, в строчке: «Но сломанной family не сломать меня».

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В марте текущего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни Russian Woman, которую певица Манижа представит на «Евровидении». Парламентарий назвала композицию «бредом», а также поручила выяснить, как проходило голосование по отбору номера для участия исполнителя в конкурсе от России. Позже «Первый канал» ответил на критику, выразив готовность предоставить данные о ходе голосования по выбору песни.

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