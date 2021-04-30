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30 апреля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

От Шпицы до Петрова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2021

По красной дорожке церемонии блеснули знаменитые российские артисты
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В Москве состоялась торжественная церемония закрытия и награждения лауреатов 43-го Московского международного кинофестиваля. По красной дорожке в этот вечер прошли звезды российского кино: Александр Петров, Екатерина Шпица, Екатерина Волкова, Олеся Судзиловская, Мария Кожевникова, Анна Слю и другие.

Главные награды

Основной награды от жюри фестиваля — Золотого «Святого Георгия» — удостоилась румынская картина о травле «#засранка». Режиссер Андрей Хуцуляк присутствовал на смотре и принял статуэтку из рук Карима Айнуза. ТАСС цитирует его:

Спасибо отборщикам за то, что взяли наш фильм, и членам жюри за то, что приняли такое решение. Мне кажется, что маленький кусочек награды должен отправиться всем кинематографистам, представленным в программе этого года: мы прошли огромный путь и справились.

Исполнившая в «#засранке» главную роль Андрея Грэмоштяну была признана лучшей актрисой. За главную мужскую роль наградили Сохейла Гханнадана, снявшегося в картине «Сын» иранского режиссера Нушина Мераджи.

Статуэтку за лучшую режиссерскую работу получил Алексей Федорченко, представивший на кинофестивале историческую драму «Последняя “Милая Болгария”».

Другие призы

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Специальный приз жюри достался фильму «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера. Призом зрительских симпатий отметили греческую картину «Человек божий», одну из ключевых ролей в которой исполнил Александр Петров.

Кроме того, почетной награды им. К. С. Станиславского «Верю!» удостоился Сергей Никоненко. Никиту Михалкова, вручившего народному артисту статуэтку, цитирует ТАСС:

Приз Станиславского «Верю!» получает человек, с которым меня связывает давняя дружба, лет этак 55. <…> Но приз он получает не за это, а за то, что действительно предан этой актерской школе. Сергей Никоненко, которому исполнилось 80 лет.
Никита Михалков

Напомним, Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 23 апреля. В конкурсную программу вошли четырнадцать фильмов из Германии, Индии, Греции, Румынии и многих других стран. Председателем жюри основного конкурса стал филиппинский режиссер Брийанте Мендоса, не присутствовавший на смотре из-за заражения коронавирусом. В жюри также вошли сербский актер Милош Бикович, бразильский режиссер Карим Айнуз, композитор Юрий Потеенко и режиссер Нигина Сайфуллаева из России.

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