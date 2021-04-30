От Шпицы до Петрова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2021

В Москве состоялась торжественная церемония закрытия и награждения лауреатов 43-го Московского международного кинофестиваля. По красной дорожке в этот вечер прошли звезды российского кино: Александр Петров, Екатерина Шпица, Екатерина Волкова, Олеся Судзиловская, Мария Кожевникова, Анна Слю и другие.
Главные награды
Основной награды от жюри фестиваля — Золотого «Святого Георгия» — удостоилась румынская картина о травле «#засранка». Режиссер Андрей Хуцуляк присутствовал на смотре и принял статуэтку из рук Карима Айнуза. ТАСС цитирует его:
Спасибо отборщикам за то, что взяли наш фильм, и членам жюри за то, что приняли такое решение. Мне кажется, что маленький кусочек награды должен отправиться всем кинематографистам, представленным в программе этого года: мы прошли огромный путь и справились.
Исполнившая в «#засранке» главную роль Андрея Грэмоштяну была признана лучшей актрисой. За главную мужскую роль наградили Сохейла Гханнадана, снявшегося в картине «Сын» иранского режиссера Нушина Мераджи.
Статуэтку за лучшую режиссерскую работу получил Алексей Федорченко, представивший на кинофестивале историческую драму «Последняя “Милая Болгария”».
Другие призы
Специальный приз жюри достался фильму «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера. Призом зрительских симпатий отметили греческую картину «Человек божий», одну из ключевых ролей в которой исполнил Александр Петров.
Кроме того, почетной награды им. К. С. Станиславского «Верю!» удостоился Сергей Никоненко. Никиту Михалкова, вручившего народному артисту статуэтку, цитирует ТАСС:
Приз Станиславского «Верю!» получает человек, с которым меня связывает давняя дружба, лет этак 55. <…> Но приз он получает не за это, а за то, что действительно предан этой актерской школе. Сергей Никоненко, которому исполнилось 80 лет.
Напомним, Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 23 апреля. В конкурсную программу вошли четырнадцать фильмов из Германии, Индии, Греции, Румынии и многих других стран. Председателем жюри основного конкурса стал филиппинский режиссер Брийанте Мендоса, не присутствовавший на смотре из-за заражения коронавирусом. В жюри также вошли сербский актер Милош Бикович, бразильский режиссер Карим Айнуз, композитор Юрий Потеенко и режиссер Нигина Сайфуллаева из России.