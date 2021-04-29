Кудрявцева захотела поговорить с Путиным о жизни в своем шоу

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Ведущая программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Лера Кудрявцева рассказала о том, какого гостя она больше всего хотела бы позвать в свою передачу. В интервью шоу «Лучше правду» она заявила, что хочет пригласить на съемки президента России Владимира Путина и поговорить с ним о жизни.

На вопрос о том, с кем бы она больше всего хотела снять выпуск «Секрета на миллион» Кудрявцева ответила:

Я всегда это говорю, и я это говорю не потому, что я вру. Я реально не вру. С Путиным. Валерия Кудрявцева

Телеведущая уточнила, что, если бы российский президент согласился на интервью, она задавала бы вопросы из серии «что вы ели на завтрак?». Кудрявцева добавила, что осознает несбыточность своей мечты о приходе Путина в программу.