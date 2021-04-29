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29 апреля 2021, новость

Кудрявцева захотела поговорить с Путиным о жизни в своем шоу

Ведущая передачи «Секрет на миллион» рассказала, какие вопросы задала бы главе государства
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Ведущая программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Лера Кудрявцева рассказала о том, какого гостя она больше всего хотела бы позвать в свою передачу. В интервью шоу «Лучше правду» она заявила, что хочет пригласить на съемки президента России Владимира Путина и поговорить с ним о жизни.

На вопрос о том, с кем бы она больше всего хотела снять выпуск «Секрета на миллион» Кудрявцева ответила:

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Я всегда это говорю, и я это говорю не потому, что я вру. Я реально не вру. С Путиным.
Валерия Кудрявцева

Телеведущая уточнила, что, если бы российский президент согласился на интервью, она задавала бы вопросы из серии «что вы ели на завтрак?». Кудрявцева добавила, что осознает несбыточность своей мечты о приходе Путина в программу.

49-летняя Кудрявцева ведет на НТВ передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Она также участвовала в проектах телеканалов «Россия 1», ТНТ, «ТВ Центр». Кроме того, В прошлом Кудрявцева регулярно вела музыкальную премию телеканала «Муз-ТВ», однако в 2020-м узнала, что мероприятие пройдет без нее. Как утверждается, в связи с этим Кудрявцева покинула канал «Муз-ТВ», на котором проработала более 20 лет.

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