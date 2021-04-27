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27 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Бузова, Лобода, Лолита: все звезды на гала-ужине «Премии Муз-ТВ»

Названы имена номинантов и четвертого ведущего церемонии вручения наград
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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В Москве состоялся гала-ужин XVIII ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света». В ходе мероприятия стали известны претенденты на награду в 10 номинациях, а также рассекречено имя четвертого ведущего церемонии.

Гостями вечера стали ведущие церемонии, эксперты «Премии МУЗ-ТВ», неоднократные победители прошлых лет и самые яркие артисты: Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Светлана Лобода, Юлия Зиверт, Artik&Asti, Валерия, Иосиф Пригожин, Эмин АгаларовЛолита Милявская, Ани Лорак, Тимати.

Дмитрий Нагиев, который, как выяснилось, станет тем самым строго засекреченным четвертым ведущим и присоединится к Анастасии Ивлеевой, Ксении Собчак и Александру Ревве, записал для присутствовавших на гала-ужине видеообращение.

Видеообращение Дмитрия Нагиева на гала-ужине «Премии Муз-ТВ»
Мне тут птичка нашептала, что в этом году «Премию «МУЗ-ТВ» будут вести Саша Ревва и две сногсшибательные дамы. Я боюсь, что Александр, Саша, Сандро, Санек — один не вывезет. Поэтому в этом году я ворвусь четвертым ведущим — четвертым по списку, первым по рейтингу.
Дмитрий Нагиев

«Премия Муз-ТВ 20/21» состоится 4 июня 2021 года во дворце спорта «Мегаспорт». Перед гостями на большой сцене выступят самые яркие и успешные звезды шоу-бизнеса по итогам сразу двух лет: Дима Билан, Сергей Лазарев, Niletto, Клава Кока, Даня Милохин, Николай Басков, Dava, Jony и многие другие.

Niletto, Ивлеева, Собчак на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ»
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