Бузова, Лобода, Лолита: все звезды на гала-ужине «Премии Муз-ТВ»

Мне тут птичка нашептала, что в этом году «Премию «МУЗ-ТВ» будут вести Саша Ревва и две сногсшибательные дамы. Я боюсь, что Александр, Саша, Сандро, Санек — один не вывезет. Поэтому в этом году я ворвусь четвертым ведущим — четвертым по списку, первым по рейтингу.