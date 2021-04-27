Бузова, Лобода, Лолита: все звезды на гала-ужине «Премии Муз-ТВ»

В Москве состоялся гала-ужин XVIII ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света». В ходе мероприятия стали известны претенденты на награду в 10 номинациях, а также рассекречено имя четвертого ведущего церемонии.
Гостями вечера стали ведущие церемонии, эксперты «Премии МУЗ-ТВ», неоднократные победители прошлых лет и самые яркие артисты: Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Светлана Лобода, Юлия Зиверт, Artik&Asti, Валерия, Иосиф Пригожин, Эмин Агаларов, Лолита Милявская, Ани Лорак, Тимати.
Дмитрий Нагиев, который, как выяснилось, станет тем самым строго засекреченным четвертым ведущим и присоединится к Анастасии Ивлеевой, Ксении Собчак и Александру Ревве, записал для присутствовавших на гала-ужине видеообращение.
Мне тут птичка нашептала, что в этом году «Премию «МУЗ-ТВ» будут вести Саша Ревва и две сногсшибательные дамы. Я боюсь, что Александр, Саша, Сандро, Санек — один не вывезет. Поэтому в этом году я ворвусь четвертым ведущим — четвертым по списку, первым по рейтингу.
«Премия Муз-ТВ 20/21» состоится 4 июня 2021 года во дворце спорта «Мегаспорт». Перед гостями на большой сцене выступят самые яркие и успешные звезды шоу-бизнеса по итогам сразу двух лет: Дима Билан, Сергей Лазарев, Niletto, Клава Кока, Даня Милохин, Николай Басков, Dava, Jony и многие другие.